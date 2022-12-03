台南最貴地段！ 後甲居民自發整理荒地10年變幸福花園

台南築角創意營造計畫今天在東區後甲里幸福花園舉辦成果發表會，市長黃偉哲頒獎給績優社區夥伴與學生團隊，感謝他們讓台南城市美學更加精進，台南築角是全國性的社區營造活動，市府向內政部營建署爭取900萬元經費，透過補助築角和駐點補助，今年吸引超過90名大學子投入，共同腦力激盪，打造更有魅力的台南社區。

今天活動場地是位在平實營區的後甲公園旁，原是一片荒地及公墓，社區居民向國有財產局認養後，開墾為社區菜園及幸福花園，居民栽種的蔬果除自己食用，也提供關懷據點的用餐，最近還完成古早灶咖打造古早灶，做為辦活動及凝聚居民情感的場所，幾年前因平實營區開發，政府開闢裕永路時被截斷水路，又因颱風豪雨造成部分土地被大水沖刷、地層塌陷，社區協會集結社區志工力量及爭取資源，成為台南築角的亮點。

今年的築角競賽組，金獎為新營姑爺社區發展協會與逢甲大學生共創的「埕聚」，以聚落轉角融入傳統合院磚埕氛圍為發想，構築造型呼應天際線起伏脈動的棚架，營造鄉居悠閒氣氛；銀獎是官田社區發展協會與勤益科大合作的「社區活化」將地方特產菱角轉化成景觀設計亮點，契合聚落生活；銅獎頒給東山福安宮與淡江大學打造的「莊稼的衣裳」，以大型竹構裝置圍塑廟口角隅，迎接來自四方的民眾一窺究竟，各社區呈現的作品均能充分展現地方特色。

黃偉哲表示，今天很輕鬆也很開心，看見很多學子與社區結合一展長才，透過協力、交工、相放伴，一起打造在地有感空間與精巧的台南美學印象，學生團隊及社區發揮創意，每一位都是2022台南築角的最佳主角，也期許未來有更多社區參與社區營造，讓台南的每個角落都美不勝收，令人駐足。

都發局長莊德樑表示，台南築角已成為全國性的社區營造活動，今年度吸引了來自高雄、淡江、正修、逢甲、勤益、銘傳、南應大、崑山、成大及南藝大等超過90名青年學子的投入，多數是中北部首次參加的院校，表現斐然，共同打造出18處充滿魅力的營造點。

今年築角有永康鹽興、後壁竹新、北區大仁、新營姑爺、南紙、官田與大崎、鹽水竹埔等社區；月港風華協會、查畝營文史觀光發展協會及東山福安宮等單位；以及進階型駐村計畫如後壁崁頂及頂長、東區後甲等社區，還有柳營守護生命關懷協會、大台南好生活協會、山頂那間文史發展工作室及台灣藝農協會等；每處營造點的成果都非常吸睛亮眼。