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南部乾旱曾文水庫蓄水剩2成7、南化水庫靠「它」近滿

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南部進入乾旱期，南化水庫靠著從旗山溪越域引水，蓄水量還有8成7。記者吳淑玲／攝影
南部進入乾旱期，南化水庫靠著從旗山溪越域引水，蓄水量還有8成7。記者吳淑玲／攝影

南部久旱不雨，降雨量僅約往年6成，台南水情吃緊，主要的曾文水庫蓄水跌破3成，與烏山頭水庫合計蓄水量為2億多立方公尺，南化水庫則還有8成7，7780萬立方公尺，南區水資源局說，主要靠著從高雄旗山溪引水挹注，南部目前是採區域調度，不然水情會更嚴峻。

曾文水庫庫容有5億多立方公尺，南化水庫滿庫才9千多萬立方公尺，庫量差很大，南化水庫主要供應台南地區民生用水，2015年時曾發生南化水庫蓄水跌剩1千多萬立方公尺，曾文水庫雖還有1億多立方公尺，但無法聯通，導致台南地區採取分區供水，避免當年停水惡夢重演，南化水庫近年來透過甲仙攔河堰從高雄旗山越域引水，讓台南水情才得以緩和。

南水局表示，南部今年乾旱明顯，但旗山溪川流水情況不錯，目前協調農水署高雄管理處在甲仙攔河堰下游灌區採精密節水灌溉，增加南化水庫越域引水時間和流量，今天旗山溪川流水量為3.75CMS，南化水庫引水量約13萬立方公尺多，南部透過區域調度方式共同度過乾旱難關。

台南明年一期作是否供灌尚未決定，依農時必須在12月底展開準備工作，1月插秧就要供灌，經濟部和農委會還在檢討中，一期作供灌約需1億立方公尺用水，水庫供水會更加吃緊，南水局說透過各單位密切合作，到明年上半年還可以穩定供水。

政府斥資120億元興建「曾文、南化聯通管」，曾文水庫海拔較高，聯通管藉由重力排，輸水至南化；若南化水庫水情較佳，水源也可回推，送往東口，經烏山嶺隧道，引流到烏山頭水庫供水，讓區域水源的調度更穩定。

南水局說，運作方式是曾文水庫送水到南化淨水場，供應民生用水，減少南化水庫出水，還能間接串連高屏攔河堰，必要時支援高雄用水；南化水庫透過聯通管將水送到東口供應給烏山頭水庫，做為農業、工業及民生用水等，預計2024年6月完工，屆時南部區域供水可以更穩定。

南部進入乾旱期，曾文水庫蓄水量跌到2成7。記者吳淑玲／攝影
南部進入乾旱期，曾文水庫蓄水量跌到2成7。記者吳淑玲／攝影

南化水庫 曾文水庫 台南

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