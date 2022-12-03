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台南安定、西港胡麻節登場 鄉親搶先品嘗各式胡麻味

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南安定胡麻節登場 鄉親搶先品嘗各式胡麻味。記者周宗禎／攝影
台南安定胡麻節登場 鄉親搶先品嘗各式胡麻味。記者周宗禎／攝影

台南胡麻季今天在安定區公所、與西港區農會後營倉庫舉辦，2區活動都有胡麻農特產品優惠，現場有得吃有得玩，許多在地鄉親婆婆媽媽一早就來排隊搶先體驗。

西港場今年於農會後營分部設置實體胡麻油瓶及胡麻果莢裝置，讓遊客拍照留念。今年西港2天活動有青農、美食及文創攤位市集；還有食農體驗、DIY及童玩比賽、20周年回顧展、限量胡麻料理品嘗、消費滿額送限量胡麻嫂麻布袋及後營7-11中熱拿鐵兌換券及摸彩等活動。

安定場半天除和去年一樣的胡麻造型秀，今年結合紙板打卡增加活動趣味，並提供2500份麻油料理讓民眾免費品嘗，買農會胡麻產品滿額還可參加摸彩，還有食農教育DIY、胡麻親子陶瓷彩繪DIY等相關活動。

台南市長黃偉哲表示，西港與安定都是台南胡麻主要產區，製成多元優質農特產品，胡麻季更是消費者選購優質台南胡麻產品的好時機。

農業局長李建裕指出，南市胡麻種植面積約1,491公頃，約占全台70%，安定及西港區的種植面積分別約139公頃及240公頃，2區農會多年來致力推廣胡麻產業，與農民契作栽種、榨油、產銷，不遺餘力推廣行銷，也分別推出芝麻安心禮盒系列商品與建立西港胡麻嫂在地特色品牌，產品多元，不變的是提供消費者安全美味的好品質，是年末台南特有的送禮自用兩相宜好選擇。

台南安定胡麻節登場 鄉親搶先品嘗各式胡麻味。記者周宗禎／攝影
台南安定胡麻節登場 鄉親搶先品嘗各式胡麻味。記者周宗禎／攝影
黃偉哲在西港胡麻節致詞。記者周宗禎／翻攝
黃偉哲在西港胡麻節致詞。記者周宗禎／翻攝
台南安定胡麻節登場 鄉親搶先品嘗各式胡麻味。記者周宗禎／攝影
台南安定胡麻節登場 鄉親搶先品嘗各式胡麻味。記者周宗禎／攝影
黃偉哲與官員察看西港胡麻節攤位狀況。記者周宗禎／翻攝
黃偉哲與官員察看西港胡麻節攤位狀況。記者周宗禎／翻攝
黃偉哲與農業局長李建裕參加西港胡麻節、翻炒麻油雞料理。記者周宗禎／翻攝
黃偉哲與農業局長李建裕參加西港胡麻節、翻炒麻油雞料理。記者周宗禎／翻攝

台南市長 農會 食農教育

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