台南安定、西港胡麻節登場 鄉親搶先品嘗各式胡麻味

台南胡麻季今天在安定區公所、與西港區農會後營倉庫舉辦，2區活動都有胡麻農特產品優惠，現場有得吃有得玩，許多在地鄉親婆婆媽媽一早就來排隊搶先體驗。

西港場今年於農會後營分部設置實體胡麻油瓶及胡麻果莢裝置，讓遊客拍照留念。今年西港2天活動有青農、美食及文創攤位市集；還有食農體驗、DIY及童玩比賽、20周年回顧展、限量胡麻料理品嘗、消費滿額送限量胡麻嫂麻布袋及後營7-11中熱拿鐵兌換券及摸彩等活動。

安定場半天除和去年一樣的胡麻造型秀，今年結合紙板打卡增加活動趣味，並提供2500份麻油料理讓民眾免費品嘗，買農會胡麻產品滿額還可參加摸彩，還有食農教育DIY、胡麻親子陶瓷彩繪DIY等相關活動。

台南市長黃偉哲表示，西港與安定都是台南胡麻主要產區，製成多元優質農特產品，胡麻季更是消費者選購優質台南胡麻產品的好時機。