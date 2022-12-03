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嘉義水情吃緊轉綠燈提醒 仁義潭蘭潭水庫蓄水量直直落

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
入冬枯水期，高溫少雨，供應嘉義縣市民生工業用的仁義潭水位下降，水庫綠洲島浮出。記者魯永明／攝影
入冬枯水期，高溫少雨，供應嘉義縣市民生工業用的仁義潭水位下降，水庫綠洲島浮出。記者魯永明／攝影

入冬枯水期，高溫少雨，供應嘉義縣市民生工業用的仁義潭、蘭潭水庫，今天合計蓄水量2388萬噸，蓄水率70.07％，旱災經濟部災害緊急應變小組昨天將嘉義地區水情，轉為水情提醒綠燈。

以往此時水庫蓄水率還有9成，今年嘉義縣無颱風帶來雨量，下半年高溫少雨，供應嘉南主要水源的曾文水庫，蓄水率低於3成，水情提前吃緊，為避免2座水庫水量加速遞減，水公司10月起由雲林湖山水庫每天跨區支援6萬噸原水。

南區水資源局水情資訊，仁義潭今天蓄水率69.93%、蓄水量1737萬噸，蘭潭蓄水率70.45%、蓄水量651萬噸，合計蓄水量2388萬噸，蓄水率70.07％

水公司說，嘉義縣市每天需供水30萬噸民生及工業用水，為掌控仁義潭、蘭潭2座兩水庫蓄水量，每天從2水庫取水16萬噸，其餘由雲林湖山水庫、台南烏山頭水庫等跨區支援，請大家節約用水。

水利署將水情燈號分為以下5種：藍燈（正常）、綠燈（水情提醒）、黃燈（減壓供水）、橘燈（減量供水）、紅燈（分區供水或定點供水）。

南區水資源局依水庫蓄水及水文條件，綜合評估調控民生及產業用水需求，旱災經濟部災害緊急應變小組昨天召開第1次工作會報，決定昨起嘉義地區轉為水情提醒綠燈，台南地區由水情提醒綠燈，轉為減壓供水黃燈。

旱災經濟部災害緊急應變小組昨天召開第1次工作會報，決定昨起嘉義地區轉為水情提醒綠燈，台南地區由水情提醒綠燈，轉為減壓供水黃燈。記者魯永明／翻攝
旱災經濟部災害緊急應變小組昨天召開第1次工作會報，決定昨起嘉義地區轉為水情提醒綠燈，台南地區由水情提醒綠燈，轉為減壓供水黃燈。記者魯永明／翻攝
入冬枯水期，高溫少雨，供應嘉義縣市民生工業用的仁義潭水位下降，水庫綠洲島浮出。記者魯永明／攝影
入冬枯水期，高溫少雨，供應嘉義縣市民生工業用的仁義潭水位下降，水庫綠洲島浮出。記者魯永明／攝影

烏山頭水庫 嘉義 蘭潭

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