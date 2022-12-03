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台南水情轉黃燈減壓供水 黃偉哲：提前3個月抗旱度難關

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
黃偉哲指出，和去年比較蓄水量還是比較多的，但不同的是嘉義休耕台南還沒有休耕，需要將近1億噸的雨水，因此提前調整水情燈號，希望大家共同來節水。記者吳淑玲／攝影
黃偉哲指出，和去年比較蓄水量還是比較多的，但不同的是嘉義休耕台南還沒有休耕，需要將近1億噸的雨水，因此提前調整水情燈號，希望大家共同來節水。記者吳淑玲／攝影

經濟部昨天召開旱災經濟部災害緊急應變小組第一次會議，由於南部久旱不雨水情較為吃緊，為審慎因應後續枯水期間各標的用水需求，會中決議自12月2日起，嘉義轉為水情提醒綠燈，台南市由水情提醒綠燈轉為減壓供水黃燈。

台南市長黃偉哲上午出席台南築角成果發表會受訪時指出，和去年比較蓄水量還是比較多的，但不同的是嘉義休耕台南還沒有休耕，需要將近1億噸的雨水，因此提前調整水情燈號，希望大家共同來節水。

黃偉哲說，2021年嘉義跟台南都休耕，就節省了灌溉水1億噸，但是目前為止，只有嘉義休耕台南還沒有休耕，台南需要將近1億噸的水，扣掉這1億噸的話，水庫的蓄水量就比較岌岌可危，因此在跟經濟部水利署聯繫之後，那把台南的燈號提早，在最早的時間，其實往年都是2月左右，今年是現在12月就把它調整為黃燈，希望大家共同來節水。

黃偉哲指出，市政府早在1個多禮拜前，把澆灌、消防或其他的用水，改成再生水，每天可以節省好幾千噸的水，市府帶頭做，民間產業也一起做，用水應該可以供應到明年5月以後沒問題，那如果大家不調整用水的話，可能到明年2月底、3月可能就會出現問題，萬一春雨不來、梅雨晚到，甚至產生空梅的現象，就會面臨很大的危機。現在提早因應、超前部署、希望能夠讓可能的旱災平安度過。

黃偉哲表示，台南一期作還沒有決定休耕，嘉義已經休耕了，因為他們是3年輪作、3年輪流灌溉，去年是輪到台南休耕，今年輪到嘉義休耕，但是如果台南要正常灌溉的話，一期作大概需要1億噸的水，這1億噸的水是非常珍貴的。

黃偉哲說，過去也努力輔導農民，轉作用水量比較少、經濟收益比較高的。譬如說，學甲有400公頃輔導種高粱、鹽水後壁有200公頃輔導種硬質玉米，官田部分輔導種黃金蕎麥，都是需水量比較少。但是經濟收益比水稻高的，那因為農民習慣，這部分習慣不知道是否扭轉得過來，還要跟農業系統還有水利署來研究一下。

台南市府表示，南部區域主要水庫集水區下半年整體降雨量僅為歷年同期平均值4至7成，至今日主要水庫如曾文水庫及烏山頭水庫合併蓄水量剩餘約2億多及蓄水率偏低35%，因時序已進入南部枯水期，經中央評估水情較為吃緊，有必要加大節水力道，即日起水情燈號調整為減壓供水黃燈，在不影響民眾用水的夜間離峰時段晚上11時至隔日上午5時實施減壓供水，針對管末及市區高地地區民眾供水，自來水公司表示已完成加壓設備及以水車因應。

台南市長 嘉義 烏山頭水庫

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