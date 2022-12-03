台灣閱讀節在台南今開跑 黃偉哲送禮物給上圖書館親子

「臺灣閱讀節in Tainan」今天在市立圖書館新總館開幕，以「閱讀．送來的禮物」為主題，針對不同年齡層規畫Happy姊姊親子帶動唱、台語親子說故事比賽、小小館員來當家及喜閱市集等系列活動。

活動由親子律動開始，接著語親子說故事比賽有15組家庭參賽；下午的故事嘉年華活動由台窩灣樂讀協會、揚朵閱讀推廣工作坊讀書會、進學千陽故事隊、甜甜兒童劇團、藝想天開魔法故事悅讀協會、沈采蓉故事花園、台南市府城故事協會、長安國小阿娘喂故事劇團等故事團體連番上場，「要讓大小朋友度過一個充滿故事、想像力及活力的午後」。

市立圖書館表示，希望民眾透過閱讀分享溫暖與喜悅，系列活動由「神秘聖誕老人」為首，串聯全市43間圖書館、邀集400組家庭透過閱讀，擔任彼此的神祕聖誕老人，一同分享、交換神秘繪本，在祝福中閱讀禮物。系列活動還有「小小館員來當家」，讓小朋友體驗圖書館員的一天、「青春咖啡吧」真人圖書館講座，則邀請DYC打咖啡創辦人及成大醫院醫師，讓青少年透過面對面的溝通，使閱讀更具臨場感。

市長黃偉哲上午到場為台語親子說故事比賽的參賽者加油打氣，帶來小禮物發給小朋友展現親民作風，也呼應今年「閱讀送來禮物」的主題。

黃偉哲表示，希望點燃社會大眾對閱讀的熱情、體驗閱讀的樂趣，並養成閱讀的習慣，歡迎市民踴躍參與，從閱讀中找到力量，獲得啟發與禮物。