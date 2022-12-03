北港媽祖300年來首次遶境雲林 7天全縣祈福 今晨起駕

為紓解疫情、福臨全民，雲林縣北港朝天宮依媽祖旨意連續3年舉辦「悲心廣行」水陸大法會，今年除續辦大法會，媽祖聖駕也於今天清晨起駕，展開300年創廟以來首次的雲林縣祈福遶境，由雲林縣長張麗善和朝天宮董事長蔡咏鍀恭請媽祖上轎後，隊伍出廟沿著北港郊區往水林鄉前進，展開7天6夜全縣遶境，所到之處信眾盛大迎駕，隊伍預定12月9日返抵朝天宮再舉行水陸大法會。

北港朝天宮悲心廣行水陸普度大齋勝會暨全縣祈福遶境，今天清晨起駕，由朝天宮住持會茂法師誦經讀疏文帶領團拜後，由朝天宮董事長蔡咏鍀、雲林縣長張麗善恭迎三媽和中壇元帥上轎，全體人員高喊「進喔」，在鑼鼓及鞭炮聲中，遶境隊伍出廟，沿著164線公路從扶朝、水埔里往水林鄉推進，因北港媽祖首度在縣內遶境，神駕所到之處，各家戶備香案鮮花四果迎駕，熱鬧滾滾，不少民眾爭相鑽轎底，蔡咏鍀也發送祈福香袋給傷病殘疾或久病臥床者，為他們祈福。

蔡咏鍀說，兩年來疫情肆虐，朝天宮結合友宮連續舉辦「水陸普度大齋勝會」今年進入第3犇 ；同時也曾舉辦17天的「媽祖火車環台賜福」，為全台祈福撫慰心靈，度化歷年來鐵路事故傷橫厄的眾生；今年更首次舉行7天6夜繞境雲林20鄉鎮市的縣境祈福，讓大家感念媽祖慈悲。

蔡咏锝指出，朝天宮媽祖曾到對岸、國外或全島祈福，今年特依媽祖指示辦理雲林全縣祈福遶境，這也是創廟以來頭一次，今天從北港出發前往水林鄉、口湖鄉、四湖鄉；再轉往西螺、斗六山線鄉鎮市後，第6天再從虎尾、元長鄉返回北港，第7日在北港鎮區遶境後再入廟，接著就展開第3年的悲天廣行水陸大法會，為萬民祈福消災。