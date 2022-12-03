神明娶親 媒人婆超級任務 明古禮迎娶嫁妝一牛車

嘉義縣知名媒人婆兼主持人黃淑晴，當了40年媒婆，首次接到神明娶親超級任務，男方新郎神明是台中忠福堂的廣澤尊王，新娘是全台開基祖廟雲林土庫鳳山寺的妙應仙妃，她請教宗教民俗專家，10月陪同男方神明代表，到女方神明家提親，請示神明明天黃道吉日完婚，共結天盟千秋。

黃淑晴說，許多供奉廣澤尊王廟宇供奉妙應仙妃，奉祀夫妻神尊，雲林土庫鳳山寺供奉的妙應仙妃、台中忠福堂的廣澤尊王都是「單身」，請示神明詢問是否結親，結果連續出現聖筊，兩廟決定為神明締結良緣。

明天完婚將按古禮迎娶儀式，有嫁妝一牛車、轎夫挑擔送聘禮，神明辦結婚，部分儀式與新人結婚不同，新人結婚由女方奉茶給男方親友，但神明婚嫁，由雙方廟宇代表奉茶給神明。

明天上午8點半，台中市忠福堂迎親隊伍在雲林土庫圓環會合，先整隊，預計9點半出發，安排喜擔及喜旗服裝30套，共30名工作人員，準備十二禮：牲禮、冬瓜、冰糖、山珍：香菇、麵線，海味：台灣鮑魚螺肉，早生貴子禮盒組：蜜棗、花生桂圓、蓮子、合婚糖、轎斗圓，牛車載嫁妝。

迎親隊伍出發前往鳳山寺，沿路準備喜餅、喜糖禮盒、平安御首、發財錢母以及手鍊等，打卡結緣送給觀禮信眾。黃淑晴說，神明娶親和新人都要按民俗禮儀，熱熱鬧鬧。