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日統客運 撤新北林口、雲林北港站
雲林縣日統客運新北林口及雲林北港站前天起停止售票，不少民眾要搭車才發現已經撤站，因沿海交通不便，不少長者利用日統的國道客運北上就醫或探親，突然撤站造成不便，業者表示因營運成本壓力大，也很無奈；公路總局等單位將與業者協商，解決偏鄉交通問題。
業者指出，因長期虧損，也很無奈，原搭乘北港往返林口的乘客，改以預約訂票或至西螺站購買來回票，班車才會停靠，有問題可電洽（05）5873703查詢。
雲林監理站站長吳孟峰說，公路總局等單位會持續和客運業者溝通，希望找出解決方法。
縣府工務處長汪令堯說，盼能盡早達成共識，以解決偏遠地區民眾交通問題。
嘉義區監理所指出，日統客運營運正常，因林口站租賃契約屆期，房東要求立即拆除招牌，加上疫情及整體大環境影響，業者為減輕成本先撤除售票窗口，站位仍維持正常停靠。
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