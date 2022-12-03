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日統客運 撤新北林口、雲林北港站

聯合報／ 記者陳苡葳蔡維斌／雲林報導
日統客運2周前在官網上公告林口、北港2站12月1日起停止售票服務；有雲林民眾昨日在林口準備搭車時才驚覺已撤站，面臨無票可買窘境。記者陳苡葳／攝影
日統客運2周前在官網上公告林口、北港2站12月1日起停止售票服務；有雲林民眾昨日在林口準備搭車時才驚覺已撤站，面臨無票可買窘境。記者陳苡葳／攝影

雲林縣日統客運新北林口雲林北港站前天起停止售票，不少民眾要搭車才發現已經撤站，因沿海交通不便，不少長者利用日統的國道客運北上就醫或探親，突然撤站造成不便，業者表示因營運成本壓力大，也很無奈；公路總局等單位將與業者協商，解決偏鄉交通問題。

業者指出，因長期虧損，也很無奈，原搭乘北港往返林口的乘客，改以預約訂票或至西螺站購買來回票，班車才會停靠，有問題可電洽（05）5873703查詢。

雲林監理站站長吳孟峰說，公路總局等單位會持續和客運業者溝通，希望找出解決方法。

縣府工務處長汪令堯說，盼能盡早達成共識，以解決偏遠地區民眾交通問題。

嘉義區監理所指出，日統客運營運正常，因林口站租賃契約屆期，房東要求立即拆除招牌，加上疫情及整體大環境影響，業者為減輕成本先撤除售票窗口，站位仍維持正常停靠。

雲林 林口 北港

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