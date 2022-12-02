雲林故事館15歲生日 故事人用故事走讀雲林

雲林故事館15週年館慶暨走讀雲林今天在故事館由雲林縣長張麗善主持走讀啟程儀式，將分別走讀到虎尾、口湖、褒忠、古坑等鄉鎮，歡迎大家一起來共度雲林故事館15歲生日，一起見證雲林故事運動的一步一腳印。

今天在雲林故事館的新書發表會，邀請4位素人作家分享創作故事與心得，熱心的故事志工許立昌以故事來表達故事人對故鄉這片土地深厚情感，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞肯定故事人為故鄉人文的奉獻。

縣長張麗善也希望能將這些創作繪本分享給縣內甚至各縣市各學校圖書館，透過圖畫及文字，讓更多人認識雲林之美。她說，2008年起縣府委託雲林故事人協會辦理社區繪本創作培訓、推廣及出版，幾年下來培育400多位的素人創作者，催生100多本原創繪本，透過圖畫及文字敘述人與土地之間濃厚的情誼，挖掘與記錄常民在地觀點，意義深遠，歡迎大家一起來走讀雲林故事。

雲林故事人協會理事長唐麗芳說，雲林故事人用故事「起厝」，一個個有溫度的故事，不斷從雲林的沃土誕生，也感謝玉山文教基金會贊助，今年入選5本作品有《大頭》敘述一隻台灣土狗找回充滿蔗香的虎尾最後與主人團聚的故事。《心的鄉味》用咖啡汁插畫的繪本，是連結人與人之間情感的一條線。

此外，《鰻 有意思的!》充滿感性和知性的故事，帶領大家認識鰻魚從海游到溪的生長過程。《小可尋家記》是華德福高中的女孩，創作蜜蜂生態危機及自然物種土地倫理的故事。《虎尾・釀》一個虎尾人用濁水溪種的稻穀，釀出台灣第一支米釀製的威士忌的真實故事。