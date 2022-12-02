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影／2車行駛國道遭殃…「黃偉哲的臉」飛來砸擋風玻璃 本尊回應了
有民眾po行駛在國道1號台南安定、麻豆路段，突然被一面「競選看板」砸中，還看到是「台南市長黃偉哲的臉直飛過來」，網友笑稱「市長巡視巡到了高速公路上」，黃偉哲也幽默回應，高速公路不是市長管的，但也強調選舉結束了，要以身作則，廣告競選看板要收好，不要再製造另外的問題。
警方調查，1日中午12點多，一輛黃偉哲競選車輛行駛在國道一號，接近台南安定麻豆路段時，競選看板突然脫落，砸中內線2輛轎車。
天外飛來的競選看板貼在擋風玻璃，駕駛嚇了一跳，仔細一看還寫著5號，影片po上網後，眼尖的網友笑稱「市長黃偉哲你怎麼在高速公路上啦。」
黃偉哲今天被問到此事幽默說「市長如果能飛到那邊去也是和大家打招呼」，不過他説會要求競選團隊，選舉已經結束了，該做好的事要做好，把競選相關的物品要收好，不要再造成另外的問題，要求團隊要以身作則，不要在市長選舉之後還變成其他問題，他説幸好沒有造成其他意外，也謝謝網友幽默的比喻。
國道警察提醒，相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落，處汽車駕駛人新台幣3000元以上，1萬8000元以下罰鍰。
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