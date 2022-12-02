嘉義市國際管樂節30週年特展 吹奏城市樂章

嘉義市國際管樂節邁向30週年，透過「吹奏城市的樂章-嘉義市國際管樂節30週年特展」的展出，重新梳理管樂在城市的記憶，自第一屆管樂節起介紹30年來的管樂節歷史，並介紹各國管樂團隊來嘉義市交流的盛況，共同回顧城市記憶。嘉義市立博物館1樓特展廳即日起至明年3月5日，了解嘉義市國際管樂節的歷史。

市長黃敏惠表示，今年是嘉義市國際管樂節30周年，30年來累積超過千團國內外一流管樂團隊、上萬位管樂好手參加，每年已成為國內優秀管樂團必來朝聖的盛典，管樂是每一位嘉義市民最驕傲的DNA

黃敏惠表示，「嘉義市國際管樂節」每年陪伴著市民歡慶耶誕、欣喜跨年倒數，和來自世界各地的好朋友分享音樂帶來的溫暖與快樂，今年嘉義市喜迎管樂節邁向30週年，這30年來有許多令人回味再三、難以忘懷的精采時刻，不僅讓市民擁有幸福回憶，也讓世界看見台灣、看見嘉義，希望藉由展覽，帶領觀眾重溫30年來管樂節帶給嘉義的美好悸動。

共同策展人嘉義大學教授劉榮義表示，嘉義市國際管樂節已經成為嘉義市民共同的文化記憶，本次特展將從第一屆管樂節介紹起，了解30年來的管樂節歷史，並介紹各國管樂團隊來嘉義市交流的盛況，共同回顧城市記憶、經典物件、精彩畫面等等，以設計裝置勾勒出30年來嘉義人的投入，共同吹奏出篇篇優美的城市樂章。

今日也邀請到2012年管樂節徵文比賽國小組首獎-《從五公分到五公里》作者陳柏翰與會觀展，現在就讀清華大學外語系的他，當年代表嘉大附小管樂團參加踩街演出，他是一名重度視障生，因病導致左眼全盲、右眼視力透過輔具僅能勉強看到5公分以內的物品，但視力沒有成為陳柏翰學習的障礙，他在同學協助下完成管樂踩街的全程演出，並書寫下心情獲得評審青睞，締造管樂節溫馨佳話。

文化局表示，特展裡共分為7個單元，「嘉個好友吧!」自第一屆管樂節起介紹30年來的管樂節歷史，以及持續推動各式國際交流活動；「愛上嘉管節的N種方法」展示了參與管樂節的多元形式；「穿越時空了解你」介紹了管樂進入台灣、並且在台灣扎根的歷史；「來自各地的管樂好朋友！」精選了管樂節的各種精彩時刻。