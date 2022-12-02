傻眼！日統客運撤「這2站」乘客無票可買 公總想辦法

日統客運原計畫去年12月停駛，不過消息一出引發不少仰賴搭乘的民眾議論，經公路總局等單位溝通協調後，業者苦撐經營至今，孰料昨有民眾要從新北林口搭車返回雲林北港時發現站點消失，才知12月1日起已撤站，而北港站疫情期間也減班，業者今天受訪時大嘆營運成本壓力大，也很無奈；公路總局等相關單位則持續溝通協商，避免民眾權益受損。

日統客運2周前在官網上公告林口、北港2站12月1日起停止售票服務，有雲林民眾昨日要從林口搭車才驚覺已撤站，無票可買；張姓民眾說，多數長者會搭客運北上就醫或探望後輩，很多人不曉得網上有公告，文字敘述也沒說明撤站，令人不知所措。

業者無奈透露，經營長期虧損，希望單純化就好，不願再多說。據了解，林口站已撤站，3名站務人員被資遣，而原搭乘北港往返林口的乘客，改以預約訂票或至西螺站購買來回票，客車才會停靠，後續待相關單位與業者溝通協商再行公告。

雲林監理站站長吳孟峰表示，公路總局等單位仍持續積極和業者溝通，希望找出共同解決方法；縣府工務處長汪令堯說，縣府站在民眾立場，也盼各方盡早達成共識，照顧偏遠地區公民「行的權益」。

嘉義區監理所今天下午發布新聞稿指出，該公司目前營運正常，因林口站租賃契約屆期，且房東要求應立即拆除相關招牌，加上受疫情及整體大環境不佳影響，業者為減輕成本壓力先撤除售票窗口，站位仍維持正常停靠。

據悉，業者撤除林口站原因是桃園轉運站開始營運，桃園市政府要求所有公車進站，若未進站且自行營運12月1日起開罰，日統客運多重考量後做出撤站決定，公路總局也曾行文向桃園市府及地方政府轉達業者訴求，目前各方持續溝通中。