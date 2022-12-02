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得票史上最高！翁章梁今上山至綠營「艱困選區」謝票

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
綠營艱困選區阿里山鄉，縣長翁章梁得票史上最高，下午上山車隊謝票。圖／嘉縣府提供
綠營艱困選區阿里山鄉，縣長翁章梁得票史上最高，下午上山車隊謝票。圖／嘉縣府提供

嘉義縣長翁章梁順利連任，得票率62.85%，在綠營艱困選區阿里山鄉，獲得75.38%史上最高得票率，偏遠鄒族里佳村更高達80.54得票率，說明翁章梁4年深耕成果，下午上山最終站謝票。

阿里山鄉長杜力泉、新科鄉長當選人高瑞芳、議員武清山、代表會副主席汪之龍陪同，謝票車隊受到各部落鄒族鄉親熱情回應。翁章梁縣長選舉獲得綠營候選人有史以來最高得票率，翁章梁非常感謝鄒族鄉親支持。

翁章梁說，這次選舉希望鄉親建立起鄒族效應，誰對鄒族人好、對鄒族有尊重及貢獻也有建設，誰就能獲得大家支持，成功創造鄒族效應，是不分藍綠黨派，4年全方位照顧鄒族鄉親，從各項建設、醫療衛生、社會福利、農業觀光等，只要能做出成績，鄒族原住民就會支持。

翁章梁期待，鄒族效應讓阿里山及更多偏鄉，在各項建設福利可以向上提升。翁章梁在各鄉鎮市得票率成長，綠營過去在原鄉經營難突破，縣長選舉未曾拿過半數以上選票，這次翁章梁拿到史上最高得票率，比家鄉義竹鄉69.33得票率還高。

翁章梁成立阿里山鄉後援會，出任會長的鄉長杜力泉說，翁是有史以來最重視阿里山發展的縣長，也是第一位出席鄉運縣長，呼籲縣長選舉不分黨派、選人不選黨，宣示要讓翁的得票率拿下全縣第一。

綠營艱困選區阿里山鄉，縣長翁章梁得票史上最高，下午上山謝票。圖／嘉縣府提供
綠營艱困選區阿里山鄉，縣長翁章梁得票史上最高，下午上山謝票。圖／嘉縣府提供
綠營艱困選區阿里山鄉，縣長翁章梁得票史上最高，下午上山車隊謝票。圖／嘉縣府提供
綠營艱困選區阿里山鄉，縣長翁章梁得票史上最高，下午上山車隊謝票。圖／嘉縣府提供
綠營艱困選區阿里山鄉，縣長翁章梁得票史上最高，下午上山車隊謝票。圖／嘉縣府提供
綠營艱困選區阿里山鄉，縣長翁章梁得票史上最高，下午上山車隊謝票。圖／嘉縣府提供

鄒族 翁章梁 得票率 阿里山

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