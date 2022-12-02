綠營嘉義縣議會黨團連署 挺現任正、副議長爭取連任

嘉義縣議員選舉結果，現任民進黨議長張明達、副議長陳怡岳都連任，民進黨議會黨團日前開會，連署推舉第20屆正、副議長組合，由張明達、陳怡岳爭取連任。

嘉縣議會37席，本次選舉民進黨提名23席選上18席，民進黨團總召羅士洋說，第20屆議長、副議長選舉以記名投票方式互選，黨團會議決議，將全力支持黨團推薦人選，如有違背黨團決議者，將報請黨部依黨規處置開除黨籍。

黨團說，本屆當選的議員張明達、陳怡岳是黨團第19屆成員，分別擔任議長、副議長，任職期間議會運作順暢、府會關係良好，因此黨團決議提名張明達議員為議長候選人、陳怡岳議員為副議長候選人。

黨團表示，按「民進黨直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法」第四條「黨團應兼顧地方發展，造福人民，理性監督之責任，並考量議會運作需要，決議議長、副議長選舉支持之人選。」