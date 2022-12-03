嘉縣動保員執勤環境危機四伏 民間捐贈意外險
嘉縣動物保護管制隊員執行動物緊急救援與捕捉，地點遍及山海平原危機四伏，嘉縣獸醫師公會理事長廖秀津感謝付出，近日捐贈意外險，隊員得知後直呼「足感心」。
嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如今天告訴中央社記者，動物保護管制隊不分日夜執行動物緊急救援與流浪犬貓捕捉，但嘉義縣幅員廣闊，通報地點遍及山海平原各種地形與地貌，暗藏危機常導致隊員受傷。
林珮如說，執勤過程曾發生遭10公分生鏽鐵釘刺穿腳掌、被隱藏雜草堆中L型角鋼割傷送醫縫合15針等意外事件；近日廖秀津獲悉隊員長年頂著烈陽寒冬還經常受傷後，決定捐贈17名隊員意外險，讓努力工作的隊員們感動不已，直呼「足感心」。
另外，嘉義縣議會前秘書長黃尚文認為努力工作的人應有完善配備，才能在顧及人身安全前提下，提升動保業務執行效率，也捐贈了安全工作鞋，希望將執勤傷害降到最低。
林珮如表示，今年擴編動物保護管制隊規模，從原編制10人增加至17人，大幅提升流浪犬貓捕抓與絕育速度，曾創一天內捕抓到66隻的紀錄。感謝社會各界對動保員的關愛。
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