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慶祝義竹選出首位博士鄉長 3鄉民贊助3天免費發送炸雞排
嘉義縣長翁章梁家鄉義竹鄉長選戰，綠營尋求連任的鄉長黃阿家，獲翁章梁、立委陳明文、蔡易餘支持，選輸藍營與無黨結合支持的無黨籍博士候選人黃政傑，黃政傑成為首位博士鄉長，有3位鄉民開心贊助，請在地珍豪鹽酥雞林姓老闆，昨起連3天免費發送炸雞排，每天限量200塊。
昨天下午5點首日發送，鄉民大排長龍，才1小時就發光，今明兩天還有發送，林姓老闆說，3位鄉親開心家鄉首位博土鄉長黃政傑，贊助發送雞排，義竹臉書社群公布免費發送雞排好消息，慶祝新任鄉長出爐，從昨天到明天一連3天，每天下午5點起發放。
雞排發放辦法：「只要你是義竹人，憑身分證，到場喊出我是義竹人，我支持義竹做出改變」便可領取雞排一份；雞排不接受預約，不切，以現場排隊為準，無法等候的請勿排隊，每人限領一份，當天份額發完為止。
現場簽名領取，請不要重複領取，讓更多人都能有機會吃到；沒有身分證的人也沒有關係，穿著義竹國中、義竹各國小制服或運動服，到場喊口號一樣可以領雞排一份（幼兒園以下不在發放對象）」。
義竹鄉出博士，有「博士鄉」美譽，45歲無黨鄉長當選人黃政傑、擁有台大光電博士，熱衷公益，曾任義竹國小國中家長會長，現任義竹國中校友會理事長，參選訴求以行動力努力服務鄉民、改變家鄉。
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