郭信良稱議長選舉未協商 民進黨團：難道無條件禮讓？

台南市議長郭信良喊話台南要團結，但對於下屆議長改選，民進黨團至今未和他協商，等人選代表出來了才要協調，是要傷害誰？情何以堪？民進黨團總召林志展表示，民進黨正、副議長人選都還沒有產生，之後就會去拜訪各黨團，郭議長是不是太焦慮了？

對於市長黃偉哲日前出席黨團會議，表示在黨團自主的原則下，期許新任黨團就新議會正副議長的改選，與各黨派協商，包括無黨籍議員與郭信良議長在內，務求圓滿和諧。

郭信良表示，民進黨要事先協調，不是民進黨代表人出來了才要協調；議長人選是在於民進黨要不要提名，和國民黨和無黨籍要協商什麼，民進黨要把人選先搞定。

民進黨團總召林志展表示，民進黨正、副議長人選都還沒有產生，郭議長是不是太焦慮了，等到議長和副議長參選人確定，為府會和諧及未來市政順利推動，就會去拜訪國民黨無黨籍及郭信良議長，大家都是為人民做事，民進黨是議會第一大黨，不推正副議長人選，對社會觀感不好，也不可能無條件把議長讓給郭信良，這也說不過去。

郭信良今天指過去4年讓大台南市議會完全蛻變，黃偉哲市長的選票不如預期，與選前民調落差極大，這是極大的隱憂，挺台灣支持的力量在台南已經沒有分裂的本錢了，喊話讓一起再為台南衝一波。