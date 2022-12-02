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台中廣澤尊王、雲林妙應仙妃婚嫁 4日熱鬧登場

中央社／ 雲林縣2日電

台中市忠福堂今年10月為廣澤尊王向雲林縣土庫鳳山寺供奉的妙應仙妃提親，12月4日舉辦婚宴，將有嫁妝一牛車、挑擔送聘禮等，歡迎大家到土庫逗熱鬧，分享神明的喜悅。

傳統信仰中廣澤尊王和妙應仙妃是一對神仙眷侶，但祀奉廣澤尊王的台中忠福堂卻沒有妙應仙妃的神像，而雲林縣土庫鳳山寺內的妙應仙妃也尚未分靈出去，男未婚女未嫁。

2廟各自請示自家神明得到允杯，台中市忠福堂今年10月為廣澤尊王向雲林縣土庫鳳山寺供奉的妙應仙妃提親，在眾人見證下簽訂喜帖文書，確定訂婚和結婚同一天，日前訂在4日。

土庫鳳山寺說，忠福堂榮譽執行長陳東京用心安排，思慮到受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，新人結婚都簡單進行，古禮迎娶儀式也越來越少見，因此聘媒人婆，安排古禮迎親。

媒人婆黃淑晴今天接受中央社記者電訪時表示，婚嫁當天將按古禮迎娶儀式，有嫁妝一牛車、轎夫挑擔送聘禮，提升儀式感。

由於是神明辦結婚，部分儀式與一般人婚嫁有所不同；黃淑晴指出，一般人婚嫁是女方奉茶給男方親友，但是在神明婚嫁中，是由雙方廟宇代表奉茶給神明。

她說，台中市忠福堂迎親隊伍將在4日上午8時30分在土庫圓環集合，隨後出發前往鳳山寺，沿路準備喜餅、喜糖禮盒、平安御首、發財錢母以及手鍊等，打卡結緣送給觀禮信眾。

結婚 雲林

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