嘉義市長選舉不辦「選前之夜」 市選委會這樣說

嘉義市長選舉延後，在投票前是否在中央噴水圓環再舉辦1場選前之夜，嘉義市選委會表示，因市府文化局已申請路權舉辦國際管樂節活動，已失去辦理活動的標的，因此，不辦理。

嘉義市選舉投票前一夜各方人馬聚集於中央噴水圓環造勢，選民各自簇擁支持的陣營音樂聲震天價響有如一場民主嘉年華會；因嘉義市長選舉延至12月18日，使得今年選情之夜不如以往熱鬧，是否要在嘉義市長選舉前夜再辦1場，正反意見都有。

嘉義市選舉委員會表示，投票日前一天是否依慣例在中山路及中央噴水圓環有各候選人沿街拜票活動，亦即所謂的選前之夜活動。12月17日當天因市政府文化局在中山路沿線及中央噴水圓環已申請使用路權辦理嘉義市國際管樂節活動。已失去辦理選前之夜活動的標的地點。

市選委會表示，建議各參選市長的候選人，若要在投票日前辦理選舉造勢活動，包括選前之夜的造勢活動，其時間、地點，請各候選人依集會遊行法相關的規定向業務主管機關來辦理申請。

無黨籍候選人鄭凱升表示，選舉是選賢與能，不是比誰勢力強大，應以不影響市民生活品質為優先；適逢嘉義市管樂節，歡迎大家欣賞管樂隊優雅踩街，候選人何必大聲喧譁製造高分貝噪音及大量垃圾造勢。

無黨籍候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統建議，配合管樂節活動，免用傳統宣傳車輛，旗竿，喇叭等物品，單純由候選人及貴賓團，隨同表演團隊踩街，揮手致意，與民同樂，傳為美談。

黃敏惠表示，尊重主管機關規定辦理。

李俊俋表示，選情之夜是嘉義市特殊的傳統，有著它的民主意涵，不明為何連一張公文都沒有，也沒有召集所有候選人討論？不過，國際管樂節他還是會參加。

市選委會副總幹事楊俊銘表示，選情之夜是嘉義市一項傳統，但並未規範在選罷法裡面，也不一定要辦理，不須發公文；以往選委會在事前召集候選人是希望約束大家在活動期間不要過度激烈擦槍走火造成衝突，但是現在路權被文化局取得，標的沒有了，所以也就不必召集候選人。