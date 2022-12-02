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突然出面談4年感受 台南議長郭信良：如衛生紙用過即丟

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議長郭信良上午突然通知召開記者會。記者吳淑玲／攝影
台南市議長郭信良上午突然通知召開記者會。記者吳淑玲／攝影

下屆台南市議長選舉，民進黨和國民黨都表態要自推人選，民進黨團正進行意願登記，議長郭信良今天臨時邀請記者談心情，表示4年來讓大台南市議會完全蛻變，完成蔡英文總統交代任務，也讓黃偉哲市長成為最不用擔心府會關係的市長。交出4年漂亮的成績單，但他目前的感受像是衛生紙用過就丟，未來會不會送一個溫暖還不知道但現在是沒有感受。

對於目前民進黨要自推議長人選，但市長黃偉哲日前出席黨團會議，表示在黨團自主的原則下，期許新任黨團，就新議會正副議長的改選，與各黨派協商，包括無黨籍議員與郭信良議長在內，務求圓滿和諧，但郭信良說，沒有感受到一絲溫暖，議長的產生和過程都沒有被知會。

他也說過去4年和市府互動，社會大眾看得很清楚，如果不對市政府支持府會和諧的話，會創造全國4年以來刪除預算最低的議會嗎？有無幫助市府互相尊重市民可以看得到，不是用說的，數字會說話。

4年前議長選舉，民進黨也掌握多數，但郭信良突奇襲退黨與國民黨合作，加上3席民進黨議員跑票，創造逆轉勝，今年是否有機會重演，郭信良說，2018年的議長選舉12月15日提名到12月25日選舉，短短10天從地獄爬上天堂的逆轉，可以足足寫一本書，當時的心路歷程，和整個的策路運用和結盟，就可以寫一本書，全國政治史上一大奇蹟。

但郭信良對於是否再重演一次，他說當時把人（民進黨議員）帶出來，沒有花一毛錢，但對他們的折磨太辛苦了，雖然他們都無怨無悔，但對他個人而言，何苦來哉？雖然他們不會說什麼，但他是重情分的人會更難過，「他不是抽取式衛生紙用過即丟」。非常感謝他們無怨無悔，相信他們也會願意再來一次，但不要再傷害他們一次，

媒體問他是否覺得議長選舉大勢已定，郭信良仍是一慣態度「有些事情，該你的就是你的，不是你的爭也沒有用。」

對於民進黨推出人選如何整合成功，他喊話「要先放棄自我的感觀和自我的立場，如果這樣來處理就有整合的希望，若站在主觀立場和意識形態，整合只是空談。」

台南市議長郭信良上午突然通知召開記者會。記者吳淑玲／攝影
台南市議長郭信良上午突然通知召開記者會。記者吳淑玲／攝影
台南市議長郭信良上午突然通知召開記者會。記者吳淑玲／攝影
台南市議長郭信良上午突然通知召開記者會。記者吳淑玲／攝影
台南市議長郭信良上午突然通知召開記者會。記者吳淑玲／攝影
台南市議長郭信良上午突然通知召開記者會。記者吳淑玲／攝影

民進黨 郭信良

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