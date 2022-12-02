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流標7次！台南蛋黃區淺草里活動中心重建 明年啟用
位在台南市中西區國華街上的淺草里活動中心，近年不僅地下室滲水嚴重，更出現梁柱龜裂、鋼筋鏽蝕，安全堪憂，被列為危樓，台南市政府向中央爭取補助款，經7次流標，今天終於順利進行拆除動土作業，市長黃偉哲表示，該活動中心是蛋黃區中的蛋黃區，商業活動及遊客眾多，未來除了供里民使用外，還有商場，預計明年底重建完工。
民政局指出，拆除重建工程工期為360天，預計明年底完工，未來的新淺草里活動中心為2層樓建築物，1樓樓地板面積約105坪，規畫作為商場使用，2樓樓地板面積約105坪，為多功能空間，除了可提供淺草里民活動使用外，也可設置成展演、展覽、才藝教室等用途使用。
該活動中心獲得中央補助400萬元，市府自籌款3102萬元，工程總經費共3502萬元，黃偉哲說，此發包工程面臨原物料齊漲、勞力短缺等因素流標7次，終於千呼萬喚始出來，因地點在西市場旁邊，座落在國華街上，是蛋黃區中的蛋黃區，商業活動多、熙來攘往的觀光客也多，完工後使用的機率一定很高。
中西區公所表示，提供市民良好的室內休憩場域，營造優質公共空間的努力，是團隊對在地需求的關心與重視，此次拆除重建計畫期待發揮多元功能，除了提供多功能活動空間，更期盼未來能打造一座結合地方特色及里民情感交流場所。
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