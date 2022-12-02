高鐵接糖鐵五分車平日載客率2成偏低 台糖不降票價不增班

全國第一條嘉義縣台糖蒜頭糖廠五分車，延駛高鐵嘉義站，10月8日通車首航，至今近2個月，假日乘載率約60%，平日乘載率只有20%，經營成績差，立委陳明文在立法院要求台糖改善。

陳明文說，蒜頭糖廠五分車延駛至嘉義高鐵站已經通車啟用，根據台糖提供的資料，10月通車之後，假日乘載率約60%，每天約500至600人，平日乘載率只有20%，每天人數只有120人。

陳明文表示，這個經營數字非常差，務必改善！高鐵嘉義站每個月出站人數大約在15萬至22萬人次，每年就有180萬至260萬人次，他要求台糖研議吸引搭高鐵旅客搭乘五分車到糖廠！

最快高鐵接最慢的糖鐵，營運創造話題，但載客率低，叫好不叫座，許多遊客、鐵道迷反映，班次少、安排時間不適當，無接駁車接送，票價應再調降，五分車未延伸到故宮南院。

台糖為慶祝通車到明年9月底，推出票價6折優惠，單程120元，乘客可持票根至蒜頭糖廠冰店，兌換17元冰棒1支。明年1月底前，憑當日票根至故宮南院參觀，享票價8折優待。五分車班次每日上午10點、下午2點蒜頭糖廠發車；高鐵站發車時間上午11點、下午3點，遊客說，沿途田園風光沒特殊可看。

台糖雲嘉區處說，五分車不降票價，不增班，研擬吸引遊客方案，縣公車有行駛糖廠班次，糖廠閒置倉庫由縣府承租整修做冰品樂園，辦理招商營運，啟用後將吸引遊客，糖廠延駛至故宮南院路線，預計明年中完工啟用，由高鐵出站搭五分車，可以直接到故宮南院，採全新客車車廂。