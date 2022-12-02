政二代年輕博士生林緗亭 當選水上鄉首位女鄉長創紀錄

民進黨嘉義縣議員林緗亭換跑道參選水上鄉長，獲1萬5337高票當選，贏國民黨候選人陳德榮6092票，7年級生的林緗亭是前鄉長林崑山女兒，從政表現亮眼，不忘進修，目前是中正大學成人及繼續教育研究所博士生，就職後將逐一實現政見，打造宜居家鄉。

林緗亭感謝鄉親相挺，她說，轉換跑道，挑戰高難度的鄉長選舉，除了要超越自己，也希望可以通過鄉親的檢驗及肯定，感謝大家的支持讓她順利當選！

謝謝大家一直陪她寫紀錄，8年前從不被看好，到最後拿下海區第一高票，破了史上紀錄拿下1萬2千多票，這次選鄉長，再次寫下紀錄，為水上鄉拼出有史以來第一位女鄉長，「我人生精彩的紀錄，都是來自大家的相挺！這些成績絕對不是從天上掉下來，背後都有說不完的努力，再次感謝大家為我所做的一切！」