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LaLaport人才招募 提供1400個工作機會

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
LaLaport台中購物商場即將開幕，台中市政府和台灣三井不動產集團合作，3日在東區勞工服務中心舉辦「LaLaport台中購物商場人才招募活動」。圖／台中市政府提供
LaLaport台中購物商場即將開幕，台中市政府和台灣三井不動產集團合作，3日在東區勞工服務中心舉辦「LaLaport台中購物商場人才招募活動」。圖／台中市政府提供

LaLaport台中購物商場即將開幕，台中市政府和台灣三井不動產集團合作，3日在東區勞工服務中心舉辦「LaLaport台中購物商場人才招募活動」，將邀請日商樂比亞、香繼光、台灣阿卡將本舖等50家廠商，提供1400個工作機會。活動當天前100名求職民眾，會加碼贈送精美禮品。

勞工局長張大春說，台灣三井不動產集團持續加碼投資台中市，繼去年底台中港OutletPark二期開幕，東區LaLaport購物商場也即將開幕，持續提供豐富多元的就業機會。

他說，日本知名超市「日商樂比亞」是首次進駐台灣，開出近130個職缺，台式炸雞知名連鎖品牌「香繼光」深耕台中50年，台灣阿卡將本舖是日本知名育嬰用品店。

台中市就業服務處說，除了徵才面試活動外，現場還設有「XR實境接軌就業」專區，民眾可透過虛擬實境體驗，了解職場工作環境及面試穿搭建議。另也設有青年就業服務專區，提供就業促進措施、獎勵金等資訊，歡迎市民多加運用。詳情可電洽勞工局就業服務處04，22289111分機36100，或上網查詢。

台中市 面試

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