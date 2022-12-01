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再戰台南議會副議長 郭清華搶先登記、爭取民進黨提名

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會民進黨團進行正副議長意願登記，議員郭清華（左）登記角逐副議長。記者吳淑玲／攝影
台南市議會民進黨團進行正副議長意願登記，議員郭清華（左）登記角逐副議長。記者吳淑玲／攝影

台南市議會民進黨團進行正、副議長意願登記，今天起開始受理，民進黨市議員郭清華下午1點多率先到黨團完成登記參選副議長。郭清華本屆獲民進黨提名參選副議長，搭擋邱莉莉爭取議會龍頭，卻不幸失利，再度登記爭取提名。

郭清華是安南區資深議員，順利完成6連任。第3屆正副議長選舉時，郭清華搭配邱莉莉參選議長及副議長，但輸給臨時退出民進黨的郭信良及無黨籍已故副議長林炳利，此次捲土重來，再度登記參選副議長，爭取民進黨提名。他表示若獲黨提名，將全力以赴。

本屆順利完成7連霸的邱莉莉也宣布將角逐議長，將尋求黨內同志支持，希望能夠再次代表民進黨參選議長；郭清華也表達有意再度角逐副議長，但也有其他人表達意願，誰能代表民進黨參選還待觀察。

台南市議會民進黨團昨晚召開黨團會議，決議自即日起接受正副議長參選登記，至12月5日中午12點截止，如有兩組以上登記人選，即可進入協調階段，若無法完成協調則在12月7日進行正副議長人選表決。

台南市議會民進黨團進行正副議長意願登記，議員郭清華（左）登記角逐副議長。圖／取自郭清華粉專
台南市議會民進黨團進行正副議長意願登記，議員郭清華（左）登記角逐副議長。圖／取自郭清華粉專

民進黨 郭清華 議員

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