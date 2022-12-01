再戰台南議會副議長 郭清華搶先登記、爭取民進黨提名

台南市議會民進黨團進行正、副議長意願登記，今天起開始受理，民進黨市議員郭清華下午1點多率先到黨團完成登記參選副議長。郭清華本屆獲民進黨提名參選副議長，搭擋邱莉莉爭取議會龍頭，卻不幸失利，再度登記爭取提名。

郭清華是安南區資深議員，順利完成6連任。第3屆正副議長選舉時，郭清華搭配邱莉莉參選議長及副議長，但輸給臨時退出民進黨的郭信良及無黨籍已故副議長林炳利，此次捲土重來，再度登記參選副議長，爭取民進黨提名。他表示若獲黨提名，將全力以赴。

本屆順利完成7連霸的邱莉莉也宣布將角逐議長，將尋求黨內同志支持，希望能夠再次代表民進黨參選議長；郭清華也表達有意再度角逐副議長，但也有其他人表達意願，誰能代表民進黨參選還待觀察。