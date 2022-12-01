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嘉市國際管樂節30周年 歌手伍佰、趙傳將參與盛會

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠表示，30年來，超過千團管樂團的參與，百團國際管樂團隊交流，讓嘉義成為管樂之都。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，30年來，超過千團管樂團的參與，百團國際管樂團隊交流，讓嘉義成為管樂之都。記者李宗祐／攝影

嘉義市國際管樂節邁入30周年以「嘉管30+，生聲不息」為主題，市長黃敏惠今天揭曉國際管樂節華麗多元陣容，除了國際管樂團隊，還邀請嘉義美聲回嘉，包括金曲歌王趙傳、金嗓歌后葉璦菱、歌手林芯儀及新生代獨立樂團青虫，12月17號大型晚會壓軸更是邀請到嘉義在地的重量級搖滾巨星「伍佰」帶著China Blue回「嘉」為嘉義市國際管樂節帶來特別節目。

下午在知名樂旗隊「台北樂府樂旗藝術團」及Youtuber江老師演出下進行開幕，市長黃敏惠也化身樂旗隊一員，隨著樂旗隊奏出嘉義市管樂節的新樂章，為30週年拉起序幕。

市長黃敏惠表示，2022嘉義市國際管樂節30周年，生聲不息，這是嘉義市管樂教育深耕的成果，30年來，超過千團管樂團的參與，百團國際管樂團隊交流，讓嘉義成為管樂之都、讓台灣看見嘉義，更讓國際看到台灣。

管樂節期間正好遇到嘉義市長延期選舉，黃敏惠表示，希望選舉不要影響到管樂節的正常進行，曾傳言管樂節要停辦時有人說「沒有管樂節的嘉義市還是嘉義市嗎？」，不會停辦，因為管樂已是嘉義市的DNA。

國際知名樂手與指揮家李承育擔任策展人，李承育表示，嘉義市國際管樂節已經不只是嘉義的管樂節，更是世界的管樂節。今年以「嘉管30+，生聲不息」為策展主題，以「生」代表生活與生命歷程，以「聲」象徵音符樂章與想傳遞的心意，透過「生生不息」的意涵，道出嘉管節走過30年成果斐然，期待以管樂聲響，演奏樂迷們共同的語言與記憶。

室內音樂會亮點節目則由來自荷蘭的台灣最愛的爵士天后蘿拉‧費琪、台灣金嗓歌后葉璦菱、日本蟬聯全國7屆冠軍的玉名高校吹奏樂部以及彼得樂赫薩克斯風四重奏，多元的音樂風格與台灣各地的優秀團隊一同激發屬於管樂節華麗樂章。

2022嘉義市國際管樂節將於今年12月16日至明年1月1日舉行超過80場精彩的管樂演出。邀請大家一起共度別具意義的30週年管樂盛會。相關資訊可上嘉義市政府文化局或2022嘉義市國際管樂節官網查詢。

嘉義市長黃敏惠（中）與策展人李承育（右一）等人合影。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）與策展人李承育（右一）等人合影。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠化身樂旗隊一員，隨著樂旗隊奏出嘉義市管樂節的新樂章。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠化身樂旗隊一員，隨著樂旗隊奏出嘉義市管樂節的新樂章。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠與表演團體合影。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠與表演團體合影。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠與表演團體合影。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠與表演團體合影。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，30年來，超過千團管樂團的參與，讓嘉義成為管樂之都。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，30年來，超過千團管樂團的參與，讓嘉義成為管樂之都。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠今天揭曉國際管樂節華麗多元陣容。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠今天揭曉國際管樂節華麗多元陣容。記者李宗祐／攝影

嘉義 樂團 黃敏惠

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