遊客訂2800元阿里山民宿 到場傻眼批評：這工寮！

民宿住宿環境爆爭議！一名黃姓民眾日前到嘉義山區投宿一間民宿，抵達現場時，感到與網路照片差太多，向業者反應「這是詐騙！」後，業者才退款；黃姓民眾今天在臉書爆料公社公開版社團發文說，最近去阿里山，網路訂房時以為滿漂亮，結果到現場才發現什麼民宿，這工寮！引起網友關注討論。

黃姓民眾發文表示，起初店家向他收費2800元，他因網路上的照片漂亮，便付了訂金入住，沒想到進門後，發現室內不僅相當髒亂，更有施工器具與水泥被扔在地上。

黃姓民眾強調，業者沒告知施工、房間有封死的塑膠門、牆壁浴室水泥沒乾、地上積水黃黃的、各種水泥工具丟出房間門口，他批評，這種工寮說一晚2800元，跟網路上的照片完全不同。

黃姓民眾也說，打電話過去業者就說要一次付清？還好他堅持只給訂金，到現場看見環境有落差，跟業者反應這是詐騙，對方才悻悻然退款。

業者向媒體說，「沒有啦！我們裡面沒有什麼民宿，我們都是自己住的」；嘉義縣文觀局表示，經查，這一家是不合法的民宿。

縣府消保官呂英吉表示，認知上差距，是很主觀的也不好評論，若確實業者提出的東西，不符合一般大眾的期待，在民法上是所謂的債務不履行，看雙方是用解約或損害賠償來處理，若雙方願意解約在法律糾紛上，就大概解決了。