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影／愛心挺弱勢 南市庇護工場年菜伴手禮開催

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
愛心挺弱勢，南市庇護工場年菜伴手禮開跑，台南市長黃偉哲（中）到場籲請民眾訂購。記者謝進盛／攝影
愛心挺弱勢，南市庇護工場年菜伴手禮開跑，台南市長黃偉哲（中）到場籲請民眾訂購。記者謝進盛／攝影

年關近兔年將至，台南巿庇護工場今在官田農會舉行年菜及年節伴手禮聯合行銷記者會，市長黃偉哲到場掛保證物超所值又美味，籲請鄉親多採購。

記者會現場先安排上菜秀，邀請黃偉哲、市議員尤榮智、台南市政府勞工局長王鑫基、勞動部雲嘉南分署長劉邦棟等人端出庇護工場好禮12道，黃偉哲也感謝勞動部雲嘉南分署長期協助市府，台南市木工業職業工會、油漆工會，率先響應採購喜憨兒庇護工場年菜組贈致職災、弱勢家庭，官田、麻豆、六甲、後壁、安定、新化等區農會、大台南餐飲工會、亞洲航空、台灣百事食品及台南市勞工志願服務協會均熱烈訂購。

勞工局說，喜憨兒基金會成立的喜憨兒『愛點心』庇護工場，通過ISO 22000及HACCP食品安全雙認證，採最高規格製作冷凍食品，並與錦霞樓(阿霞飯店二代)公益合作應景年節禮盒，以及漢典食品技術教導各式年菜。

今年新品有開運黑蒜全雞鍋，採用整隻雞，搭配養生食材黑蒜頭細火慢燉而成，是湯頭濃郁、肉鮮味美的養生燉品。

禮盒方面，今年推出由錦霞樓與喜憨兒技術合作研製的烏金干貝醬，搭配健康時尚蕎麥米組合。即日起預購單道年菜任選2件打88折，各式年菜組合優惠價2188元起，喜憨兒年菜訂購截單日為明年1月9日，最後宅配日是1月13日，常態商品全年均可訂購。

展翼烘焙庇護工場春節首選焦糖堅果塔酥脆可口，蓮心園庇護農藝工場熱銷產品有綜合生菜、日曬米、紫蘇梅及蛋香烘焙的蛋捲禮盒。吉茂庇護工場也推出時下最夯浮雕紅包袋印上祝福語，創義也有客製化年曆、月曆等多元印務產品。

台南市政府勞工局說，選購民眾庇護工場好禮，可上勞工局網站查詢或洽勞工局專線06-2991111轉8459陳小姐。

各家庇護工場網址、聯絡資訊如下:

年菜訂購-喜憨兒愛點心：06-2642527分機32、20

日曬米及蛋捲禮盒-蓮心園農場：06-6876008

手工餅乾禮盒-展翼烘焙庇護工場：06-2013217

浮雕紅包袋-吉茂庇護工場：06-2901348

客製化印務產品-創義庇護工場：06-2150218

蔬食簡餐饅頭-菩提澄園：06-5712342

愛心挺弱勢，南市庇護工場年菜伴手禮開跑，台南市長黃偉哲（中）到場籲請民眾訂購。記者謝進盛／攝影
愛心挺弱勢，南市庇護工場年菜伴手禮開跑，台南市長黃偉哲（中）到場籲請民眾訂購。記者謝進盛／攝影
愛心挺弱勢，南市庇護工場年菜伴手禮開跑，台南市長黃偉哲（中）到場籲請民眾訂購。記者謝進盛／攝影
愛心挺弱勢，南市庇護工場年菜伴手禮開跑，台南市長黃偉哲（中）到場籲請民眾訂購。記者謝進盛／攝影
勞動部雲嘉南分署長劉邦棟出席力挺南市庇護工場。記者謝進盛／攝影
勞動部雲嘉南分署長劉邦棟出席力挺南市庇護工場。記者謝進盛／攝影
愛心挺弱勢，南市庇護工場年菜伴手禮開跑，籲請民眾訂購。記者謝進盛／攝影
愛心挺弱勢，南市庇護工場年菜伴手禮開跑，籲請民眾訂購。記者謝進盛／攝影
愛心挺弱勢，南市庇護工場年菜伴手禮開跑，台南市長黃偉哲（昨）頒發感謝狀給官田農會。記者謝進盛／攝影
愛心挺弱勢，南市庇護工場年菜伴手禮開跑，台南市長黃偉哲（昨）頒發感謝狀給官田農會。記者謝進盛／攝影
愛心挺弱勢，南市庇護工場年菜伴手禮開跑。記者謝進盛／攝影
愛心挺弱勢，南市庇護工場年菜伴手禮開跑。記者謝進盛／攝影

庇護工場 年菜 台南

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