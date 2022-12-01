超商騎樓明年1月起禁菸 雲林4大超商貼公告宣導

超商騎樓、庇廊明年1月1日起全面禁菸，雲林縣政府已在縣內4大超商、約241個營業場所貼出公告宣導，違規者將可處2000元至1萬元罰鍰，提醒全民共同營造無菸友善環境。

7-11、全家、萊爾富及OK等4大超商是許多民眾的主要消費場所，騎樓、庇廊常是吸菸者「呼吸」的空間，為避免其他消費者吸到二手菸，依據菸害防制法第15條第1項第13款規定，明年1月1日起這些場所實施禁菸令。

衛生局長曾春美表示，雲林縣目前公告的無菸環境，包括公園綠地、學校周邊、公車候車亭、景點、古蹟及歷史建築等，此次新增4大超商連鎖門市騎樓和庇廊，希望與場所管理單位、民眾合力創造無菸友善環境，維護全民身心健康。

衛生局呼籲，吸菸對人體有害，二手菸或三手菸暴露，更影響周邊親友等他人健康，現在二代戒菸合約醫療院所提供免費戒菸治療及衛教諮詢服務，可撥免費戒菸專線0800-636363，有專業人員協助。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康