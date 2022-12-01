台南好YOUNG耶誕跨年活動 3場親子耶誕派對周末打頭陣

台南市政府主辦的2023台南好YOUNG耶誕跨年活動將由3場親子活動打頭陣，12月3日周六在蕭壠文化園區邀請銀河谷音劇團演出「糖果屋」，4日周日在善糖文化園區，有蘋果劇團的「愛道歉的小狐狸」，10日在總爺藝文中心的小青蛙劇團演出「MAGIC聖誕」、市府邀親子同樂，考量戶外劇碼觀賞座位緊鄰，且有互動難保持安全社交距離，建議參與活動應全程配戴口罩。

台南市耶誕跨年系列活動，12月3日蕭壠文化園區的蕭壠魔法糖果屋，由銀河谷音劇團帶來糖果屋、街頭藝人小丑彥彥的歡樂秀、耶誕大尋寶家等闖關遊戲。

12月4日善糖文化園區的善糖甜蜜好時光，由蘋果劇團演出愛道歉的小狐狸、小丑呀咪帶來精彩的演出、氣球頑童Summer限量造型氣球以及牛頭牌的阿怪氣偶也會到現場同樂。

12月10日總爺藝文中心的一起放風迎耶誕，請來小青蛙劇團演出「MAGIC聖誕」、還有泡泡派對以及耶誕餐車市集等精彩活動。

市長黃偉哲表示，打造幸福台南，提供親子同樂休憩環境，讓城市充滿歡笑，是市府努力的方向，上任以來舉辦的耶誕跨年系列親子活動，邀請知名劇團帶來寓教於樂的演出，深受大小朋友歡迎，即將登場的3場活動都是為小朋友量身打造，歡迎家長帶著小朋友一起共度歡樂時光，也提前感受耶誕的歡樂氣氛。

另3場跨年演唱會，19日周日在新營南瀛綠都心公園「原聲草地音樂會」，卡司有動力火車、Matzka、戴愛玲、足魯樂團、不幸機構、張秀卿、劉昊等。25日周六 台南市政府西側廣場「巨星耶誕演唱會」，卡司有徐佳瑩、頑童MJ116、鼓鼓呂思緯、陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒。31日周五台南市政府西側廣場「好YOUNG跨年演唱會」，卡司：艾怡良、閻奕格、李友廷、Karencici、?te壞特、B.T.O.D、高爾宣、婁峻碩、大支、林宥嘉、炎亞綸、周興哲、許含光。

市府表示，雖然戶外口罩解封，但考量部分戶外劇碼安排的觀賞座位緊鄰，且開演前安排小丑、街頭藝人與小朋友互動嬉戲，難以保持安全社交距離，市府仍建議參與親子活動應全程配戴口罩，並呼籲尚未完全接種COVID-19的民眾，儘速完成COVID-19疫苗接種，以保護自身及他人健康。