快訊

曾與林書豪同隊！PLG／鋼鐵人拚開胡 簽下哈佛小子NBA前隊友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南好YOUNG耶誕跨年活動 3場親子耶誕派對周末打頭陣

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市耶誕跨年系列活動將由3場親子活動打頭陣。圖／台南市政府提供
台南市耶誕跨年系列活動將由3場親子活動打頭陣。圖／台南市政府提供

台南市政府主辦的2023台南好YOUNG耶誕跨年活動將由3場親子活動打頭陣，12月3日周六在蕭壠文化園區邀請銀河谷音劇團演出「糖果屋」，4日周日在善糖文化園區，有蘋果劇團的「愛道歉的小狐狸」，10日在總爺藝文中心的小青蛙劇團演出「MAGIC聖誕」、市府邀親子同樂，考量戶外劇碼觀賞座位緊鄰，且有互動難保持安全社交距離，建議參與活動應全程配戴口罩。

台南市耶誕跨年系列活動，12月3日蕭壠文化園區的蕭壠魔法糖果屋，由銀河谷音劇團帶來糖果屋、街頭藝人小丑彥彥的歡樂秀、耶誕大尋寶家等闖關遊戲。

12月4日善糖文化園區的善糖甜蜜好時光，由蘋果劇團演出愛道歉的小狐狸、小丑呀咪帶來精彩的演出、氣球頑童Summer限量造型氣球以及牛頭牌的阿怪氣偶也會到現場同樂。

12月10日總爺藝文中心的一起放風迎耶誕，請來小青蛙劇團演出「MAGIC聖誕」、還有泡泡派對以及耶誕餐車市集等精彩活動。

市長黃偉哲表示，打造幸福台南，提供親子同樂休憩環境，讓城市充滿歡笑，是市府努力的方向，上任以來舉辦的耶誕跨年系列親子活動，邀請知名劇團帶來寓教於樂的演出，深受大小朋友歡迎，即將登場的3場活動都是為小朋友量身打造，歡迎家長帶著小朋友一起共度歡樂時光，也提前感受耶誕的歡樂氣氛。

另3場跨年演唱會，19日周日在新營南瀛綠都心公園「原聲草地音樂會」，卡司有動力火車、Matzka、戴愛玲、足魯樂團、不幸機構、張秀卿、劉昊等。25日周六 台南市政府西側廣場「巨星耶誕演唱會」，卡司有徐佳瑩、頑童MJ116、鼓鼓呂思緯、陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒。31日周五台南市政府西側廣場「好YOUNG跨年演唱會」，卡司：艾怡良、閻奕格、李友廷、Karencici、?te壞特、B.T.O.D、高爾宣、婁峻碩、大支、林宥嘉、炎亞綸、周興哲、許含光。

市府表示，雖然戶外口罩解封，但考量部分戶外劇碼安排的觀賞座位緊鄰，且開演前安排小丑、街頭藝人與小朋友互動嬉戲，難以保持安全社交距離，市府仍建議參與親子活動應全程配戴口罩，並呼籲尚未完全接種COVID-19的民眾，儘速完成COVID-19疫苗接種，以保護自身及他人健康。

為了讓活動內容更加豐富精彩，市府邀請在地企業共襄盛舉支持活動，本年度贊助廠商包括中華電信、三地集團、好帝一食品（牛頭牌）、遠雄文教基金會、台南紡織、南紡購物中心、統一企業。

台南市耶誕跨年系列活動將由3場親子活動打頭陣。圖／台南市政府提供
台南市耶誕跨年系列活動將由3場親子活動打頭陣。圖／台南市政府提供
台南市耶誕跨年系列活動將由3場親子活動打頭陣。圖／台南市政府提供
台南市耶誕跨年系列活動將由3場親子活動打頭陣。圖／台南市政府提供

台南 親子 跨年

延伸閱讀

24hr直播美景！ 全台海拔最高「松雪耶誕樹」浪漫點燈 2022山谷燈光節開跑

台南耶誕熱鬧登場 搭台灣好行3條觀光公車可免費拿禮物

台新金迎耶誕 7日璀璨點燈

輕奢設計師品牌Foo Tokyo登台 加碼耶誕禮盒12月限定

相關新聞

台南開元陸橋將拆除 地方憂周邊機車待轉區恐成待撞區

台南市北區逾40年歷史的開元陸橋將在12月15日拆除封閉，許多人感到不捨之外，也擔心恐有交通黑暗期，議員穎艾達利指出，改...

台南好YOUNG耶誕跨年活動 3場親子耶誕派對周末打頭陣

台南市政府主辦的2023台南好YOUNG耶誕跨年活動將由3場親子活動打頭陣，12月3日周六在蕭壠文化園區邀請銀河谷音劇團...

南科用電量大 發電廠選址萬民連署抗議 中央諾審慎評估

南科用電量大，九崴電力公司擬在台南市安南區與安定區交接處的台糖農牧特定專用區，興建佔地25.9公頃的天然氣發電廠，目前正...

公私攜手守護幼兒 聯電南科非營利幼兒園今開幕

公私攜手守護幼兒！南科第二座非營利幼兒園今天開幕，未來將收托2至6歲幼兒共8班212人，特別的是，由聯電無償提供用地及建...

台南耶誕熱鬧登場 搭台灣好行3條觀光公車可免費拿禮物

台南市台灣好行觀光公車88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線於12月3日至25日期間，共計8個假日，每日每車提供限量1...

浴火重生變身長照中心 新營醫院北門分院獲工程金質獎

衛生福利部補助，台南市政府工務局代辦整建工程的新營醫院北門分院歷經慘重的火災傷亡變故，使得人跡罕至而閒置多年後，衛生福利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。