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南科用電量大 發電廠選址萬民連署抗議 中央諾審慎評估

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
時代力量立委陳椒華（右三）上午舉行記者會，指出台糖土地開發屢掀爭議，九崴天然氣發電廠設置地點遭抗議，居民超過萬人聯署 訴求另覓他址 。 記者林澔一／攝影
時代力量立委陳椒華（右三）上午舉行記者會，指出台糖土地開發屢掀爭議，九崴天然氣發電廠設置地點遭抗議，居民超過萬人聯署 訴求另覓他址 。 記者林澔一／攝影

南科用電量大，九崴電力公司擬在台南市安南區與安定區交接處的台糖農牧特定專用區，興建佔地25.9公頃的天然氣發電廠，目前正要進行環評；附近居民陳情抗議，已有萬人連署，要求發電廠用地應遠離社區。

時力立委陳椒華今在立院記者會指出，當地人口密集，電廠選址不當，要求台糖與經濟部正視居民心聲，另覓他址，並建議開發單位退件，讓發電廠遠離住宅區，避免衍生的安全風險。

台史博社區居民自救會代表陳明惠指出，南科要用電，基本設施興建應回到南科園區內檢討用地，而不是使用園區外的特定農業區，將成本轉嫁給居民承擔；該用地根本連進環評資格都不符，且包含考古遺址和保育鳥類棲息地等，呼籲都市計畫審議及環評委員務必審慎把關。

陳明惠表示，天然氣發電廠輸送管線和發電設施有潛在工安風險，選址一般都在海邊、山間等人煙稀少的地方，但九崴電廠預定地台史博住宅區北側一公里處，鄰近人口密集區，「這樣的選址非常不合理」。

環保署綜合計畫處科長陳彥男表示，目前進到環評審查階段，空污、生態、公安等問題，都會再進行討論，依法受理，至於遺址問題，會尊重文資局意見，進行審慎評估。

時代力量立委陳椒華（右三）上午舉行記者會，指出台糖土地開發屢掀爭議，九崴天然氣發電廠設置地點遭抗議，居民超過萬人聯署 訴求另覓他址 。 記者林澔一／攝影
時代力量立委陳椒華（右三）上午舉行記者會，指出台糖土地開發屢掀爭議，九崴天然氣發電廠設置地點遭抗議，居民超過萬人聯署 訴求另覓他址 。 記者林澔一／攝影

環評 南科 遺址

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