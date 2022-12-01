台南耶誕熱鬧登場 搭台灣好行3條觀光公車可免費拿禮物
台南市台灣好行觀光公車88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線於12月3日至25日期間，共計8個假日，每日每車提供限量10份聖誕禮物，觀旅局表示，只要搭乘這3條觀光公車路線，即可免費領取，趕快揪親朋好友一起來台南拿聖誕禮物吧！
觀光旅遊局長郭貞慧表示，為迎接聖誕佳節，2022年台南聖誕節活動相當精采，於12月3日至25日期間，共計8個假日，只要搭乘台南台灣好行觀光公車88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線，即可免費領取限量聖誕禮物，
今年以運河畔廣8河樂廣場為主燈區，首波聖誕點燈活動將於12月4日盛大舉辦，各地遊客可搭乘台南台灣好行觀光公車88府城巡迴線至「中正海安路口」站或99安平台江線「中正商圈(台灣好行)」站，步行約5分鐘至活動現場，一同歡慶耶誕佳節。
觀旅局指出，台南台灣好行觀光公車88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線行經本市主要熱門觀光景點及生態景區，包含赤崁樓、安平老街、四草綠色隧道、七股鹽山、台南山上花園水道博物館及左鎮化石園區等等，為便利國內外旅客輕鬆暢遊台南，這3條觀光公車路線以快速接駁的方式，減少乘車時間，讓遊客也可搭配台鐵、市區公車或T-bike臺南市公共自行車等大眾交通工具，漫遊並欣賞台南每一處風景。
台南旅遊人氣滿點，這時節還有各式精彩活動，包括2022 Mattauw大地藝術季、南瀛綠都心的泰迪熊in新營、2022台南聖誕燈節、月之美術館2022漫月美行動、龍崎光節-空山祭，以及熱力爆棚的「2022台南市耶誕跨年系列活動」等精彩活動將陸續展開，都是非常有口碑受人矚目的活動，開心遊玩的同時再次提醒大家參加活動時，請遵守防疫相關規定。更多臺南旅遊景點及活動相關資訊，請上台南旅遊網及台南旅遊粉絲團(https://zh-tw.facebook.com/traveltainan)查詢。
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