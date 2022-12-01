公私攜手守護幼兒 聯電南科非營利幼兒園今開幕

公私攜手守護幼兒！南科第二座非營利幼兒園今天開幕，未來將收托2至6歲幼兒共8班212人，特別的是，由聯電無償提供用地及建物，這也是全台首座公部門結合私人公司場地及非營利組織的非營利幼兒園。

南科管理局聯苑員工子女非營利幼兒園，委託財團法人彭婉如文基金會營運，由聯電提供園區內聯苑宿舍1樓場域約2000平方公尺，年限9年，經南科管理局斥資4千萬元整修。

幼兒園招收對象，除南科管理局員工子女、孫子女之外，也包含幼兒園教職員子女，並擴及園區廠商從業員工子女與一般區外有需要的幼兒，未來將收托2至6歲幼兒共8班212人，其中招生3成名額委由聯電。目前學生數約80人左右，其中2歲專班最搶手，招收48人，有多達39人排隊候補，其他年齡則尚有缺額。

南科管理局長蘇振綱、台南市副市長戴謙、聯電副總經理郭臨伍、彭婉如文教基金會副執行長簡瑞連等人剪綵。蘇振綱表示，管理局致力營造友善工作環境，未來南科其他籌設中園區也會規劃設立公幼或非營利幼兒園，讓家長可以安心工作。