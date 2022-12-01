快訊

曾與林書豪同隊！PLG／鋼鐵人拚開胡 簽下哈佛小子NBA前隊友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公私攜手守護幼兒 聯電南科非營利幼兒園今開幕

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
公私攜手守護幼兒；南科第二座非營利幼兒園今天開幕。記者謝進盛／攝影
公私攜手守護幼兒；南科第二座非營利幼兒園今天開幕。記者謝進盛／攝影

公私攜手守護幼兒！南科第二座非營利幼兒園今天開幕，未來將收托2至6歲幼兒共8班212人，特別的是，由聯電無償提供用地及建物，這也是全台首座公部門結合私人公司場地及非營利組織的非營利幼兒園。

南科管理局聯苑員工子女非營利幼兒園，委託財團法人彭婉如文基金會營運，由聯電提供園區內聯苑宿舍1樓場域約2000平方公尺，年限9年，經南科管理局斥資4千萬元整修。

幼兒園招收對象，除南科管理局員工子女、孫子女之外，也包含幼兒園教職員子女，並擴及園區廠商從業員工子女與一般區外有需要的幼兒，未來將收托2至6歲幼兒共8班212人，其中招生3成名額委由聯電。目前學生數約80人左右，其中2歲專班最搶手，招收48人，有多達39人排隊候補，其他年齡則尚有缺額。

南科管理局長蘇振綱、台南市副市長戴謙、聯電副總經理郭臨伍、彭婉如文教基金會副執行長簡瑞連等人剪綵。蘇振綱表示，管理局致力營造友善工作環境，未來南科其他籌設中園區也會規劃設立公幼或非營利幼兒園，讓家長可以安心工作。

郭臨伍表示，半導體是國安產業，少子化問題則是國安問題，此次非營利幼兒園合作案中，希望藉由無償提供場地，善用資源協助園區管理局達成親子照顧，官民創造雙贏。

公私攜手守護幼兒；南科第二座非營利幼兒園今天開幕，南科管理局長蘇振綱（右二）、台南市副市長戴謙（中）、聯電副總經理郭臨伍等人參觀內部設施。記者謝進盛／攝影
公私攜手守護幼兒；南科第二座非營利幼兒園今天開幕，南科管理局長蘇振綱（右二）、台南市副市長戴謙（中）、聯電副總經理郭臨伍等人參觀內部設施。記者謝進盛／攝影
公私攜手守護幼兒；南科第二座非營利幼兒園今天開幕，剪綵懸掛的足球，正好搭上當前世界杯足球賽旋風展現巧思。記者謝進盛／攝影
公私攜手守護幼兒；南科第二座非營利幼兒園今天開幕，剪綵懸掛的足球，正好搭上當前世界杯足球賽旋風展現巧思。記者謝進盛／攝影
公私攜手守護幼兒；南科第二座非營利幼兒園今天開幕。記者謝進盛／攝影
公私攜手守護幼兒；南科第二座非營利幼兒園今天開幕。記者謝進盛／攝影

幼兒園 南科

延伸閱讀

聯電、聯詠 押長天期

歷史上的今天／一位台灣女性主義運動者之死——彭婉如命案26周年

交通黑暗期！往南科大洲二號橋將全面封閉施工20個月

台南建設產業雙優勢 「南科悦揚」反應熱烈

相關新聞

台南好YOUNG耶誕跨年活動 3場親子耶誕派對周末打頭陣

台南市政府主辦的2023台南好YOUNG耶誕跨年活動將由3場親子活動打頭陣，12月3日周六在蕭壠文化園區邀請銀河谷音劇團...

南科用電量大 發電廠選址萬民連署抗議 中央諾審慎評估

南科用電量大，九崴電力公司擬在台南市安南區與安定區交接處的台糖農牧特定專用區，興建佔地25.9公頃的天然氣發電廠，目前正...

公私攜手守護幼兒 聯電南科非營利幼兒園今開幕

公私攜手守護幼兒！南科第二座非營利幼兒園今天開幕，未來將收托2至6歲幼兒共8班212人，特別的是，由聯電無償提供用地及建...

台南耶誕熱鬧登場 搭台灣好行3條觀光公車可免費拿禮物

台南市台灣好行觀光公車88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線於12月3日至25日期間，共計8個假日，每日每車提供限量1...

浴火重生變身長照中心 新營醫院北門分院獲工程金質獎

衛生福利部補助，台南市政府工務局代辦整建工程的新營醫院北門分院歷經慘重的火災傷亡變故，使得人跡罕至而閒置多年後，衛生福利...

台南開元陸橋將拆除 地方憂周邊機車待轉區恐成待撞區

台南市北區逾40年歷史的開元陸橋將在12月15日拆除封閉，許多人感到不捨之外，也擔心恐有交通黑暗期，議員穎艾達利指出，改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。