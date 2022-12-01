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竹崎鄉福興宮重建完工今入火安座 土地公庇佑山區村庄

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎鄉福興宮重建完工，今日入火安座典禮，土地公庇佑山區村庄平安。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣竹崎鄉福興宮重建完工，今日入火安座典禮，土地公庇佑山區村庄平安。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣竹崎鄉坑仔坪福興宮主祀福德正神，因為寺廟建物有安全的疑慮，廟方決定舊地重建，去年2月動土，今日完工舉行入火安座儀式；縣長翁章梁表示，土地公廟在台灣與民眾關係緊密，而地方信仰可以凝聚村民間的情感，給予信眾打拚的力量。

今日坑仔坪福興宮福德正神安座典禮，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文夫人廖素惠、鄉長曾亮哲、準縣議員江季珍、莊竣傑及鄉民代表邱韻潔等人出席，共同祈求土地公庇佑人民。

根據文獻記載，福興宮建於日治昭和8年(1934年)，主祀福德正神，是竹崎鄉和平村民的信仰中心。福德正神又稱土地公，負責守護鄉親的聚落、農田、墓地等，甚至是財運及文昌也在庇佑範圍，備受鄉親愛戴。

福興宮表示，日前因為建築年代久遠，建物有安全疑慮，經過信徒發起樂捐，決定舊地拆除重建，廟方於109年農曆5月初成立重建委員會，去年農曆3月29日舉行動土典禮，並在今天農曆11月8日舉行入火安座。

翁章梁表示，土地公廟在台灣隨處可見，與民眾關係緊密，是十分親民的神明，經常在村落守護鄉親，而地方信仰能凝聚村民間的感情，給予信徒打拚的力量，祝福福興宮土地公庇佑竹崎鄉親，守護村民世代平安。

嘉縣竹崎福興宮重建完工，今日入火安座典禮，縣長翁章梁（右3）、立委陳明文夫人廖素惠（右4）等人出席，祈求土地公庇佑人民。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣竹崎福興宮重建完工，今日入火安座典禮，縣長翁章梁（右3）、立委陳明文夫人廖素惠（右4）等人出席，祈求土地公庇佑人民。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣竹崎福興宮重建完工，今日入火安座典禮，縣長翁章梁（左2）、鄉長曾亮哲等人出席，祈求土地公庇佑人民。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣竹崎福興宮重建完工，今日入火安座典禮，縣長翁章梁（左2）、鄉長曾亮哲等人出席，祈求土地公庇佑人民。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣竹崎鄉福興宮重建完工，今日入火安座典禮，土地公庇佑山區村庄平安。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣竹崎鄉福興宮重建完工，今日入火安座典禮，土地公庇佑山區村庄平安。圖／嘉義縣政府提供

土地公 翁章梁 信仰

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