竹崎鄉福興宮重建完工今入火安座 土地公庇佑山區村庄

嘉義縣竹崎鄉坑仔坪福興宮主祀福德正神，因為寺廟建物有安全的疑慮，廟方決定舊地重建，去年2月動土，今日完工舉行入火安座儀式；縣長翁章梁表示，土地公廟在台灣與民眾關係緊密，而地方信仰可以凝聚村民間的情感，給予信眾打拚的力量。

今日坑仔坪福興宮福德正神安座典禮，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文夫人廖素惠、鄉長曾亮哲、準縣議員江季珍、莊竣傑及鄉民代表邱韻潔等人出席，共同祈求土地公庇佑人民。

根據文獻記載，福興宮建於日治昭和8年(1934年)，主祀福德正神，是竹崎鄉和平村民的信仰中心。福德正神又稱土地公，負責守護鄉親的聚落、農田、墓地等，甚至是財運及文昌也在庇佑範圍，備受鄉親愛戴。

福興宮表示，日前因為建築年代久遠，建物有安全疑慮，經過信徒發起樂捐，決定舊地拆除重建，廟方於109年農曆5月初成立重建委員會，去年農曆3月29日舉行動土典禮，並在今天農曆11月8日舉行入火安座。