大學生帶家人東石鄉吃5千元海鮮大餐 抽中5百萬輕豪宅大獎

嘉義縣購物節結束，累計消費金額共2.2億元，最大獎5百萬元輕豪宅，由住台中的蕭姓大學生抽中，上午由父親陪同到縣府，從縣長翁章梁手上領取大獎，開心說，「輕豪宅要留供自住」。

蕭姓大學生就讀雲林虎科大四，帶家人到東石海龍園餐廳享用5千元海鮮大餐，換取10張摸彩券中大獎，接到翁章梁祝賀電話，淡定說「好的」，縣長打趣說：「可能還在震驚，一時間不知道說什麼」。

縣府為振興經濟、刺激消費，配合10月三大活動，整合縣內9個商圈以及觀光工廠，推出商圈購物節嘉尚好禮活動，活動為期1個月，10月15日累積消費達標破億，10月18日在佐登妮絲城堡宣布破億，翁章梁縣長宣布加碼最大獎輕豪宅。

購物節累計消費2.2億元，成果超過預期目標，所有獎項11月8日律師見證下在縣府舉辦直播摸彩活動，抽出所有幸運得主。翁章梁與清景麟建築團隊總經理杜昀容，抽出最大獎輕豪宅得主，來自台中得主蕭姓大學生。