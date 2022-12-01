大學生帶家人東石鄉吃5千元海鮮大餐 抽中5百萬輕豪宅大獎
嘉義縣購物節結束，累計消費金額共2.2億元，最大獎5百萬元輕豪宅，由住台中的蕭姓大學生抽中，上午由父親陪同到縣府，從縣長翁章梁手上領取大獎，開心說，「輕豪宅要留供自住」。
蕭姓大學生就讀雲林虎科大四，帶家人到東石海龍園餐廳享用5千元海鮮大餐，換取10張摸彩券中大獎，接到翁章梁祝賀電話，淡定說「好的」，縣長打趣說：「可能還在震驚，一時間不知道說什麼」。
縣府為振興經濟、刺激消費，配合10月三大活動，整合縣內9個商圈以及觀光工廠，推出商圈購物節嘉尚好禮活動，活動為期1個月，10月15日累積消費達標破億，10月18日在佐登妮絲城堡宣布破億，翁章梁縣長宣布加碼最大獎輕豪宅。
購物節累計消費2.2億元，成果超過預期目標，所有獎項11月8日律師見證下在縣府舉辦直播摸彩活動，抽出所有幸運得主。翁章梁與清景麟建築團隊總經理杜昀容，抽出最大獎輕豪宅得主，來自台中得主蕭姓大學生。
上午頒獎活動，經發處長江振瑋及9大商圈、觀光工廠代表參加，翁章梁另頒獎10輛抽中電動機車GOGORO的得主，翁章梁說，今年首次辦理商圈購物節，成果超過預期目標，過去只有1個商圈組織，短短3年增到9個商圈組織及1個觀光工廠組織，嘉縣從生產基地增加消費基地，縣府將續辦購物節，增加商圈組織，串聯商圈及觀光工廠，擴大整體行銷及商圈收益。
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