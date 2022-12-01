快訊

都市開發換社宅 六都市長做得到？民團批：自欺欺人

蔣萬安政見「YouBike前30分鐘免費」等兌現！網哭：又搶不到車了

疑不堪長期家暴 妻持刀殺夫後自首被收押

斗六太平老街燈籠海點亮倒數 注意這些路段交管掛燈

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林斗六太平老街萬盞燈籠海將延長點亮期間，示意圖。本報資料照
雲林斗六太平老街萬盞燈籠海將延長點亮期間，示意圖。本報資料照

雲林斗六太平老街「燈籠海」即將再現，除太平路主燈區，及成功路、中華路等熱鬧街區，今年增加中正路，總長達1公里，相關路段今天起至本月10及15日中午12點半到下午6點進行施工交通管制，市公所提醒民眾留意封路時段，改道通行，以策安全。

斗六市公所每年邀請轄內小學生發揮創意彩繪生肖燈籠，萬盞齊掛在遠近馳名的太平老街及市中心熱鬧街區等處，白天是可愛逗趣的裝置藝術，夜晚燈海點綴街景，是不少人會專程駐足拍照的熱門景點。

市公所表示，今年燈籠海主題是生肖「兔」，約1萬3千盞，景致壯觀可期，為讓來訪斗六的遊客盡情拍照留念，太平燈區從12月25日起點亮後，將延長展至明年5月14日；另膨鼠公園、行啟紀念館則於12月28日至3月5日期間展示光雕藝術。

道路交管分別為：中華路（中山路口至中正路口）、中正路（大同路口至中華路口）12月1日至10日中午12點半到晚上6點；太平路（圓環至郵政總局）、太平路（太平路口至力行街口）12月1日至15日中午12點半到晚上6點。

雲林斗六太平老街「燈籠海」今起實施吊掛作業，市公所公告相關路段封閉時間，提醒民眾改道通行。圖／斗六市公所提供
雲林斗六太平老街「燈籠海」今起實施吊掛作業，市公所公告相關路段封閉時間，提醒民眾改道通行。圖／斗六市公所提供

斗六 老街 紀念館

延伸閱讀

趕農曆年前亮起來 苗栗新東大橋施工明起交管39天

影／台中工地吊車翻覆觸目驚心 警交管釐清責任

選前之夜民眾放煙火迎隊 張麗善斗六拜票熱鬧像遊街

雲林藍綠縣長候選人明晚「選前之夜」 都從這裡出發

相關新聞

曾文水庫蓄水率低水情嚴峻 嘉義明年1期稻作大區輪作、增獎勵金

入冬進入枯水期，嘉南地區稻作供灌水源曾文水庫，蓄水率低於3成，水情嚴峻，農水署超前部署，明年一期稻作嘉義與台南白河890...

台南開元陸橋將拆除 地方憂周邊機車待轉區恐成待撞區

台南市北區逾40年歷史的開元陸橋將在12月15日拆除封閉，許多人感到不捨之外，也擔心恐有交通黑暗期，議員穎艾達利指出，改...

大學生帶家人東石鄉吃5千元海鮮大餐 抽中5百萬輕豪宅大獎

嘉義縣購物節結束，累計消費金額共2.2億元，最大獎5百萬元輕豪宅，由住台中的蕭姓大學生抽中，上午由父親陪同到縣府，從縣長...

斗六太平老街燈籠海點亮倒數 注意這些路段交管掛燈

雲林斗六太平老街「燈籠海」即將再現，除太平路主燈區，及成功路、中華路等熱鬧街區，今年增加中正路，總長達1公里，相關路段今...

明年就沒了！大型老舊柴油車汰換補助 只到12月31日

行之多年的大型老舊柴油車汰換、報廢、加裝空氣汙染防制設備等補助，將在今年12月31日之後走入歷史，只有「調修燃油控制系統...

小心荷包！白河地區最新7處移動式測速照相地點公布

台南市白河分警局今發布12月7處移動式測速照相取締地點，提醒用路人減速慢行確保行車安全，也避免受罰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。