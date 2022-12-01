斗六太平老街燈籠海點亮倒數 注意這些路段交管掛燈
雲林斗六太平老街「燈籠海」即將再現，除太平路主燈區，及成功路、中華路等熱鬧街區，今年增加中正路，總長達1公里，相關路段今天起至本月10及15日中午12點半到下午6點進行施工交通管制，市公所提醒民眾留意封路時段，改道通行，以策安全。
斗六市公所每年邀請轄內小學生發揮創意彩繪生肖燈籠，萬盞齊掛在遠近馳名的太平老街及市中心熱鬧街區等處，白天是可愛逗趣的裝置藝術，夜晚燈海點綴街景，是不少人會專程駐足拍照的熱門景點。
市公所表示，今年燈籠海主題是生肖「兔」，約1萬3千盞，景致壯觀可期，為讓來訪斗六的遊客盡情拍照留念，太平燈區從12月25日起點亮後，將延長展至明年5月14日；另膨鼠公園、行啟紀念館則於12月28日至3月5日期間展示光雕藝術。
道路交管分別為：中華路（中山路口至中正路口）、中正路（大同路口至中華路口）12月1日至10日中午12點半到晚上6點；太平路（圓環至郵政總局）、太平路（太平路口至力行街口）12月1日至15日中午12點半到晚上6點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言