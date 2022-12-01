斗六太平老街燈籠海點亮倒數 注意這些路段交管掛燈

雲林斗六太平老街「燈籠海」即將再現，除太平路主燈區，及成功路、中華路等熱鬧街區，今年增加中正路，總長達1公里，相關路段今天起至本月10及15日中午12點半到下午6點進行施工交通管制，市公所提醒民眾留意封路時段，改道通行，以策安全。

斗六市公所每年邀請轄內小學生發揮創意彩繪生肖燈籠，萬盞齊掛在遠近馳名的太平老街及市中心熱鬧街區等處，白天是可愛逗趣的裝置藝術，夜晚燈海點綴街景，是不少人會專程駐足拍照的熱門景點。

市公所表示，今年燈籠海主題是生肖「兔」，約1萬3千盞，景致壯觀可期，為讓來訪斗六的遊客盡情拍照留念，太平燈區從12月25日起點亮後，將延長展至明年5月14日；另膨鼠公園、行啟紀念館則於12月28日至3月5日期間展示光雕藝術。