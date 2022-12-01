明年就沒了！大型老舊柴油車汰換補助 只到12月31日

行之多年的大型老舊柴油車汰換、報廢、加裝空氣汙染防制設備等補助，將在今年12月31日之後走入歷史，只有「調修燃油控制系統」補助以調降補助金額方式延至明年12月底，台南市環保局呼籲，老舊柴油車主應把握最後機會提出申請，既能降低汙染排放，也可避免檢測超標受罰。

市長黃偉哲指出，柴油車經攔查，檢測排煙不合格者，依車種可處2千至2萬元不等罰鍰。此外，環保署為維護空氣品質，規畫2024年起將柴油車列入年度定檢行列，屆時未依規定完成定檢的主車，也會依空汙法相關規定裁罰，車主千萬別大意。

環保署自2017年起陸續對老舊大型柴油車純報廢、汰舊換中古、汰舊換新車、加裝空氣汙染制設備、調修燃油控制系統等提供經費補助，希望提升車主改善老舊油車排煙問題的意願。

根據台南市環保局統計，5年來大型柴油車已完成純報廢、汰舊換中古及汰舊換新4560輛，調修燃油控制系統及加裝空氣汙染防制設備共1062輛，藉此減少細懸浮微粒約218.5噸、氮氧化物約4024.3噸、總懸浮微粒約238.1噸、一氧化碳約1396.4噸及非甲烷碳氫化合物約369.1噸排放量。

環保局表示，至今年12月31日，1至3期大型柴油車在期限內辦理純報廢，最高可申請補助金額15萬元，汰舊換中古車最高35萬元，汰舊換新車最高65萬元，調修燃油控制系統最高10萬元，加裝空氣汙染防制設備最高15萬元，同一車僅可擇一申請補助。至於調修補助雖延長到明年12月31日，但補助金額上限從明年1月1日起由10萬元下降為8萬元。

環保局長謝世傑指出，若新車交車期程延宕，車主無法檢具完成1至3期大型柴油車報廢與新車文件，可以先檢付足以證明車輛於報廢前，可正常使用的相關佐證資料，並提供1至3期大型柴油車的行車執照與新車買賣契約書，即能以簽訂新車買賣契約的日期，作為補助期間認定基準並向環保署提出申請。