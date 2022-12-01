小心荷包！白河地區最新7處移動式測速照相地點公布
台南市白河分警局今發布12月7處移動式測速照相取締地點，提醒用路人減速慢行確保行車安全，也避免受罰。
這7處地點涵蓋白河、後壁、東山3行政區，包括：
1.白河區市172線35.95公里處
2.白河區市165線10.54公里處
3.後壁區市172線26.9公里處
4.後壁區市172線28.75公里處
5.後壁區台1線280.4公里處
6.東山區南314線6.65公里處
7.東山區市165線16.16公里處
警方表示，近來交通事故頻傳，以機車、行人、自行車及高齡者傷亡比例較高，且事故嚴重程度與肇事潛在因素，多與行車速度相關，自即日起將加強重點交通違規執法，尤其針對違規超速加強取締，為求安全，籲請用路人勿超速，以免荷包不保。
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