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小心荷包！白河地區最新7處移動式測速照相地點公布

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
白河警方發布最新移動式測速照相地點，籲請用路人勿超速行駛，以免荷包不保。圖 ／警方提供
白河警方發布最新移動式測速照相地點，籲請用路人勿超速行駛，以免荷包不保。圖 ／警方提供

台南市白河分警局今發布12月7處移動式測速照相取締地點，提醒用路人減速慢行確保行車安全，也避免受罰。

這7處地點涵蓋白河、後壁、東山3行政區，包括：

1.白河區市172線35.95公里處

2.白河區市165線10.54公里處

3.後壁區市172線26.9公里處

4.後壁區市172線28.75公里處

5.後壁區台1線280.4公里處

6.東山區南314線6.65公里處

7.東山區市165線16.16公里處

警方表示，近來交通事故頻傳，以機車、行人、自行車及高齡者傷亡比例較高，且事故嚴重程度與肇事潛在因素，多與行車速度相關，自即日起將加強重點交通違規執法，尤其針對違規超速加強取締，為求安全，籲請用路人勿超速，以免荷包不保。

白河警方發布最新移動式測速照相地點，籲請用路人勿超速行駛，以免荷包不保。圖 ／警方提供
白河警方發布最新移動式測速照相地點，籲請用路人勿超速行駛，以免荷包不保。圖 ／警方提供

白河

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