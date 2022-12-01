小心荷包！白河地區最新7處移動式測速照相地點公布

台南市白河分警局今發布12月7處移動式測速照相取締地點，提醒用路人減速慢行確保行車安全，也避免受罰。

這7處地點涵蓋白河、後壁、東山3行政區，包括：

1.白河區市172線35.95公里處

2.白河區市165線10.54公里處

3.後壁區市172線26.9公里處

4.後壁區市172線28.75公里處

5.後壁區台1線280.4公里處

6.東山區南314線6.65公里處

7.東山區市165線16.16公里處