防詐騙守住財產 快申請「地籍異動即時通」及時示警

台南市政府地政局推「地籍異動即時通」，透過手機簡訊及電子郵件等通知管道，於所有權被申請買賣、拍賣、贈與、夫妻贈與、信託、抵押權設定、查封、假扣押及申請書狀補給登記案件時發送通知。上述案件在「收件」、「異動完成」時皆會分別通知，且可以選擇以手機簡訊、電子郵件通知或二者併行通知，達到提醒及警示的效果。

地政局統計，自2016年開辦以來截至今年11月底止，地籍異動即時通有效申請總數已達1萬9054件。雖經過多次宣導推廣，仍有許多所有權人未提出申請，以致因訊息不透明，詐騙事件時有所聞。

地政局長陳淑美表示，地籍異動即時通申請方式多元便利，土地或建物所有權人或其法定代理人可透過臨櫃、網路或併土地登記案件申請，南市各地政事務所皆宣導並提供專人協助，可持身分證明文件到南市各地政事務所申辦洽詢。

網路申辦的部分，透過自然人憑證的驗證，運用內政部數位櫃台線上申辦，不受時空限制。民眾也能在申辦土地登記案件時一併提出申請，如申請書所蓋印章(或簽名)與申辦土地登記之印章(或簽名)相同者，免再核對申請人身分，十分簡便。

許多所有權人取得不動產權利以後，不會經常檢視不動產登記的情形，但多一份留意對財產權就多一份保障，數位櫃台網址：https://dc.land.moi.gov.tw