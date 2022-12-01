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獨居結核病患男子癱倒在家危急 嘉縣公衛到家訪視即刻救援

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣60多歲獨居中風陳姓男子日前出院返家，因病情不穩癱臥家中無力求救，幸民雄鄉衛生所團隊訪視即刻救援，目前順利安置治療中。圖／嘉縣府提供
嘉義縣60多歲獨居中風陳姓男子日前出院返家，因病情不穩癱臥家中無力求救，幸民雄鄉衛生所團隊訪視即刻救援，目前順利安置治療中。圖／嘉縣府提供

嘉義縣結合醫療院所落實結核病通報，第一時間關懷訪視，60多歲獨居中風陳姓男子日前出院返家，因病情不穩癱臥家中無力求救，幸民雄鄉衛生所團隊訪視即刻救援，送衣送食協助就醫，目前順利安置治療中。

嘉義縣獨居陳姓男子因中風跌倒送醫治療，診斷出結核病，出院返家後乏人照顧，癱瘓跌躺在地上，所幸經民雄鄉衛生所蔡玉潔、何佩璇護理師與蘇玉桂，都治關懷員訪視發現，聯繫119緊急就醫救回一命；待個案穩定後，透過衛生局整合醫療與社福資源，轉院治療結核病並聘請看護照料，減輕家屬負擔。

衛生局說，結核病是全球重要傳染病之一，疾管署自2005年推動減半計畫至現在2035消除結核第二期計畫，嘉義縣結核病發生率從每10萬人口確診84.7人下降至110年每10萬人口35.2人，降幅達58.4%。

主要歸功於第一線公衛團隊追蹤並監督用藥，徹底執行「送藥到手、服藥入口、吃完再走」合力推動都治計畫，由衛生所護理師與都治關懷員家訪衛教與關懷送藥，督促民眾完整服藥提高完治率以外，也常因此發現個案有緊急醫療需求需就醫的情形。

衛生局長趙紋華提醒鄉親，結核病早期症狀不明顯，民眾應每年定期接受胸部Ｘ光檢查，及早發現及早治療，千萬不要忌諱就醫檢查，相關結核病防治資訊可至嘉縣衛生局網站查詢，或電洽各鄉鎮衛生所。

嘉義縣60多歲獨居中風陳姓男子日前出院返家，因病情不穩癱臥家中無力求救，幸民雄鄉衛生所團隊訪視即刻救援。圖／嘉縣府提供
嘉義縣60多歲獨居中風陳姓男子日前出院返家，因病情不穩癱臥家中無力求救，幸民雄鄉衛生所團隊訪視即刻救援。圖／嘉縣府提供
嘉義縣60多歲獨居中風陳姓男子日前出院返家，因病情不穩癱臥家中無力求救，幸民雄鄉衛生所團隊訪視即刻救援，目前順利安置治療中。圖／嘉縣府提供
嘉義縣60多歲獨居中風陳姓男子日前出院返家，因病情不穩癱臥家中無力求救，幸民雄鄉衛生所團隊訪視即刻救援，目前順利安置治療中。圖／嘉縣府提供

衛生所 結核病 衛生局

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