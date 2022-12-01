獨居結核病患男子癱倒在家危急 嘉縣公衛到家訪視即刻救援

嘉義縣結合醫療院所落實結核病通報，第一時間關懷訪視，60多歲獨居中風陳姓男子日前出院返家，因病情不穩癱臥家中無力求救，幸民雄鄉衛生所團隊訪視即刻救援，送衣送食協助就醫，目前順利安置治療中。

嘉義縣獨居陳姓男子因中風跌倒送醫治療，診斷出結核病，出院返家後乏人照顧，癱瘓跌躺在地上，所幸經民雄鄉衛生所蔡玉潔、何佩璇護理師與蘇玉桂，都治關懷員訪視發現，聯繫119緊急就醫救回一命；待個案穩定後，透過衛生局整合醫療與社福資源，轉院治療結核病並聘請看護照料，減輕家屬負擔。

衛生局說，結核病是全球重要傳染病之一，疾管署自2005年推動減半計畫至現在2035消除結核第二期計畫，嘉義縣結核病發生率從每10萬人口確診84.7人下降至110年每10萬人口35.2人，降幅達58.4%。

主要歸功於第一線公衛團隊追蹤並監督用藥，徹底執行「送藥到手、服藥入口、吃完再走」合力推動都治計畫，由衛生所護理師與都治關懷員家訪衛教與關懷送藥，督促民眾完整服藥提高完治率以外，也常因此發現個案有緊急醫療需求需就醫的情形。