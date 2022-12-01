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崩山村長謝英彬險勝對手13連霸 嘉義縣最資深「26歲當到75歲」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
六腳鄉崩山村長謝英彬險勝對手13連霸。記者魯永明／攝影
六腳鄉崩山村長謝英彬險勝對手13連霸。記者魯永明／攝影

嘉義縣18鄉鎮市共357個村里長選舉，75歲偏鄉六腳鄉崩山村長謝英彬，拚13連霸，還差1年任滿50年，10次同額選舉，這次遭遇對手社區理事長周石松挑戰，選舉結果獲259票，臉勝對手60票，順利蟬聯。

謝英彬從26歲當選村長至今，明年任滿50年半世紀，創嘉義縣最資深村長紀錄，他說，「當選繼續服務」，謝英杉是最資深村長，卻不是年紀最大村長，選委會統計，年紀最大村長是86歲的新港鄉宮後村長當選人陳圳岸，比謝英彬還大11歲。

謝英彬2013年榮獲省府地方基層芳草人物表揚，他因濟助孤貧，默默行善，不欲人知，獲得當時鄉長黃錦成推薦，由省主席林政則公開表揚，頒贈「仁心博愛」匾額及省府表揚狀，肯定嘉勉他的奉獻與辛勞。

謝英彬曾獲特優村長表揚，他以「人要天天快樂、身心健康，日常生活中凡事都要知足」做為座右銘，服務村民數十年如一日，對弱勢家庭出錢出力，前縣長張花冠讚揚他很不簡單，是「村長中的村長」。

地方人士原期望村長選舉同額，返鄉服務的周石松要參選，形成競爭，謝英彬蟬聯可任滿50年，為嘉義縣地方自治史創紀錄。

嘉義 鄉長

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