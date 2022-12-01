嘉義縣烏魚季最美風景 漁村婦女圍坐一起處理烏魚胗

嘉義縣烏魚季登場，沿海東石鄉、布袋鎮漁村婦女穿戴碎花布衣帽，將烏魚胗做初步處理，除去胃裏未消化食物及沙子等雜物，碎花布衣帽與成堆烏魚胗構成美美畫面，是烏金季節最美的風景。

外地遊客看到這群婦女圍繞在一起，還誤以為是在「玩粉紅彈珠」，經詢問，她們是在處理一種珍饈，吃起來可比雞胗更嫩更脆呦！烏魚有三寶：烏魚子、烏魚膘 (魚白)及烏魚胗 (魚腱)。

烏魚子是母烏的卵巢，烏魚膘是公烏的精巢，烏魚胗則是烏魚的胃囊(公母烏都有)。烏魚胗看來很像粉紅奶嘴，由於烏魚是雜食性，會吃下較硬的食物，必須靠胃來研磨壓碎，所以胃的肌肉特別厚且發達，就像雞的砂囊 (雞胗)般。

有人在剖烏場看到數烏魚胗數量，好奇地問：不是稱重賣，為什麼要數顆數？答案是，這個剖烏場是以魚隻數量，計算剖烏代工費用，數魚胗比起數魚隻（或卵、膘）來得快速及精準。

縣府漁業科長張建成說，嘉縣是烏魚養殖重要產地，面積約275公頃，是頂極烏魚子生產基地。因嘉義位處北回歸線通過的黃金地帶，擁有優良養殖環境，孕育肥美健康烏魚，加上有充足海風及冬陽，是製作烏魚子的絕佳條件，製造色澤澄紅、風味鮮美、入口香Q頂極烏魚子，是國人自用及伴手禮的首選。

養殖烏魚卵收成期約在每年11月中旬開始，為期約在30至40天，今年烏魚卵 (濕子)開盤價，8兩規格每斤千元，今年烏魚子產量較去年少，價格較去年900至950元高。