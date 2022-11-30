電動自行車新制 未領牌上路者最重罰3千6百元

電動自行車的民眾要注意，目前法令已正名為微型電動二輪車（簡稱微電車），即日起比照汽機車須掛牌、投保強制責任險方可上路行駛；嘉義市監理站站長洪廣誠提醒民眾攜帶相關證件辦理，逾期未領牌而騎乘使用者，最重處罰3千6百元。洪廣誠表示，可能新制剛上路，又要準備相關證件，首日只有15名民眾申請。

站長洪廣誠表示，依道路交通管理處罰條例規定，應自施行後2年內完成，逾期未領牌而騎乘使用者，最重處罰3千6百元，監理站對於有多輛申請需求的公司、行號及機關，經與監理站聯繫申請後，可提供指定時間派人駐點之服務，民眾所持證件及領牌相關資料符合規定，車輛各項查核符合，駐點現場即可領牌及核發行照。

洪廣誠表示，為鼓勵民眾盡早申請微電車牌，至明年底前，可免繳號牌費300元及行車執照150元。