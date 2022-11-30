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電動自行車新制 未領牌上路者最重罰3千6百元
電動自行車的民眾要注意，目前法令已正名為微型電動二輪車（簡稱微電車），即日起比照汽機車須掛牌、投保強制責任險方可上路行駛；嘉義市監理站站長洪廣誠提醒民眾攜帶相關證件辦理，逾期未領牌而騎乘使用者，最重處罰3千6百元。洪廣誠表示，可能新制剛上路，又要準備相關證件，首日只有15名民眾申請。
站長洪廣誠表示，依道路交通管理處罰條例規定，應自施行後2年內完成，逾期未領牌而騎乘使用者，最重處罰3千6百元，監理站對於有多輛申請需求的公司、行號及機關，經與監理站聯繫申請後，可提供指定時間派人駐點之服務，民眾所持證件及領牌相關資料符合規定，車輛各項查核符合，駐點現場即可領牌及核發行照。
洪廣誠表示，為鼓勵民眾盡早申請微電車牌，至明年底前，可免繳號牌費300元及行車執照150元。
嘉義市監理站表示，辦理者要攜帶車主身分證、印章、新領牌照登記書、來歷證明、統一發票、安全審驗合格證明書、強制汽車責任險，車輛經查核合格後，即可於現場領牌及核發行照。民眾可上網至監理服務網專區查詢需要證件及Q&A問答，或者直接電洽嘉義市監理站洽詢辦理事宜，不但便利而且可節省辦理時間。
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