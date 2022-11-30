該停嗎？機車格擋停車場出入口 斗南公所釋疑這樣做

雲林斗南一處賣場收費停車場出入口前，被民眾發現畫有機車停車格，疑問「究竟能停還是不能停？」斗南鎮公所釋疑，因車格比賣場早有，所以才會出現這般「奇景」，經溝通已請業者先行塗銷車格線，後按程序畫上紅線，保持出入口淨空。

附近民眾表示，自己曾騎車停在這處機車格上，但被其他車輛鳴喇叭，他才驚覺擋到賣場收費停車場的出入口，當下還不知道發生何事，只好移車至其他地方；另一民眾也認為，停車場出入口前畫車格，會令人不知所措，確實有點不妥須改善。

斗南鎮公所工務課說明，依規定，設立私人停車場需申請塗銷車格，並畫上紅線；該路段是先畫設路邊停車格，後來才設賣場及收費停車場，公所人員本月初現勘完畢後，已由業者先塗消車格，再畫紅線提示請勿停車，以維護停車場出入口安全。