乳癌年輕化 部嘉醫院設「乳房攝影檢查中心」 空間曝光

超級偶像出道歌手朱俐靜乳癌過世，也有藝人得到乳癌，乳癌年輕化。衛福部立嘉義醫院指出，依台灣癌症登記中心統計，小於40歲的乳癌患者，每年新增1000人左右、占所有乳癌患者的7%，為此，新成立獨立乳房攝影檢查中心，同時引進新型乳房攝影X光系統，能有效提高乳癌被發現的機會。

部立嘉義醫院外科醫師陳榮宏解釋，乳癌的高風險族群，最重要的是有家族史，有血緣關係的家人停經前曾得過乳癌，或者本身乳房切片曾有不正常的細胞增生，再來是未曾生育或超過30歲晚生育、初經早於12歲、長期服用口服避孕藥或女性荷爾蒙，都務必提高警覺。

部立嘉義醫院新成立獨立乳房攝影檢查中心，擁獨立更衣室及溫馨的空間，同時引進新型乳房攝影X光系統，具有減壓設計能減輕疼痛感，並能執行全新斷層攝影技術，可以避免前後乳房組織重疊，提供高品質影像，能有效提高乳癌被發現的機會。

陳榮宏指出，國民健康署提供45到69歲婦女、40到44歲且二親等以內血親曾患乳癌的婦女，每兩年1次免費乳房X光篩檢；乳房若有摸到腫塊，皮膚凹陷或是乳頭出血，請立刻就醫，若是完全無症狀，則可以考慮自費乳房超音波檢查。