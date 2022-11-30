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乳癌年輕化 部嘉醫院設「乳房攝影檢查中心」 空間曝光

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
部立嘉義醫院外科醫師陳榮宏提醒，若有摸到乳房腫塊，皮膚凹陷或是乳頭出血，請立刻就醫。圖／部立嘉義醫院提供
部立嘉義醫院外科醫師陳榮宏提醒，若有摸到乳房腫塊，皮膚凹陷或是乳頭出血，請立刻就醫。圖／部立嘉義醫院提供

超級偶像出道歌手朱俐靜乳癌過世，也有藝人得到乳癌，乳癌年輕化。衛福部立嘉義醫院指出，依台灣癌症登記中心統計，小於40歲的乳癌患者，每年新增1000人左右、占所有乳癌患者的7%，為此，新成立獨立乳房攝影檢查中心，同時引進新型乳房攝影X光系統，能有效提高乳癌被發現的機會。

部立嘉義醫院外科醫師陳榮宏解釋，乳癌的高風險族群，最重要的是有家族史，有血緣關係的家人停經前曾得過乳癌，或者本身乳房切片曾有不正常的細胞增生，再來是未曾生育或超過30歲晚生育、初經早於12歲、長期服用口服避孕藥或女性荷爾蒙，都務必提高警覺。

部立嘉義醫院新成立獨立乳房攝影檢查中心，擁獨立更衣室及溫馨的空間，同時引進新型乳房攝影X光系統，具有減壓設計能減輕疼痛感，並能執行全新斷層攝影技術，可以避免前後乳房組織重疊，提供高品質影像，能有效提高乳癌被發現的機會。

陳榮宏指出，國民健康署提供45到69歲婦女、40到44歲且二親等以內血親曾患乳癌的婦女，每兩年1次免費乳房X光篩檢；乳房若有摸到腫塊，皮膚凹陷或是乳頭出血，請立刻就醫，若是完全無症狀，則可以考慮自費乳房超音波檢查。

陳榮宏解釋，年輕乳癌患者相較於年長者，接受乳房切除時對於心理以及身體形象的衝擊較大，但若發現得早，有機會採取部分乳房切除，減輕對外觀的影響，即使乳房全切除，也能夠選擇重建乳房；若有懷孕計畫，也需要跟醫師討論治療方式，尤其若計畫做化療，可能導致提早停經，需要考慮事先凍卵，或是使用額外的藥物保護卵巢功能。

部立嘉義醫院外科醫師陳榮宏（右）提醒，若有摸到乳房腫塊，皮膚凹陷或是乳頭出血，請立刻就醫。圖／部立嘉義醫院提供
部立嘉義醫院外科醫師陳榮宏（右）提醒，若有摸到乳房腫塊，皮膚凹陷或是乳頭出血，請立刻就醫。圖／部立嘉義醫院提供
部立嘉義醫院新成立獨立的乳房攝影檢查中心。圖／部立嘉義醫院提供
部立嘉義醫院新成立獨立的乳房攝影檢查中心。圖／部立嘉義醫院提供
部立嘉義醫院新成立獨立的乳房攝影檢查中心，圖為X光畫面。圖／部立嘉義醫院提供
部立嘉義醫院新成立獨立的乳房攝影檢查中心，圖為X光畫面。圖／部立嘉義醫院提供
部立嘉義醫院新成立獨立的乳房攝影檢查中心。圖／部立嘉義醫院提供
部立嘉義醫院新成立獨立的乳房攝影檢查中心。圖／部立嘉義醫院提供
部立嘉義醫院新成立獨立的乳房攝影檢查中心。圖／部立嘉義醫院提供
部立嘉義醫院新成立獨立的乳房攝影檢查中心。圖／部立嘉義醫院提供
部立嘉義醫院新成立獨立的乳房攝影檢查中心。圖／部立嘉義醫院提供
部立嘉義醫院新成立獨立的乳房攝影檢查中心。圖／部立嘉義醫院提供

乳癌 患者

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