2500份麻油雞飯迎客 台南安定胡麻節周六登場

台南胡麻季安定場將於12月3日在安定公所西側停車場登場，當天現場將提供2500份麻油雞飯請客，邀請各地遊客來安定感受麻油香，品嘗好滋味。

安定區公所、安定農會今在公所開記者會，安排小朋友造型走秀，有的更直接扮成麻油雞麵，相當可愛。安定公所說，當天除安排展售會、農夫市集外，還有大小朋友一系列才藝表演助興，還有闖關遊戲等。

安定農會總幹事王寶民說，安定區胡麻約200公頃，約25％與農會契作，今年受氣候影響，產量減少約2成，農民採收後，必須日曬、拍打，再經過篩選，過程相當辛苦，但安定胡麻香醇，農會也為食安嚴格把關，消費者可多多選購。

安定區長李燿州表示，今年還新推出了「芝新傳情、幸胡保存」的紙板活動，鼓勵民眾寫下心裡想說的話，記錄永恆時刻，拍照打卡，即可獲贈限量的精美禮品。民眾也可參加胡麻造型秀，胡麻王子、胡麻公主繽紛登場，化裝體驗同時，拍照打卡，一樣能獲贈限量精美禮物；另外還有胡麻陶瓷彩繪DIY。