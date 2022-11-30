結合原民傳統工藝與時尚設計 南美館推出跨界時尚服飾展

當原住民傳統服飾的國寶級藝師、遇上現代時裝設計師，彼此之間會擦出什麼樣的火花？台南市美術館即日起推出「2022潮台南－遇見：原住民族人間國寶跨界時尚」，展示結合傳統原民工藝與時尚元素的52件作品，讓大家看見美麗的火花。

展覽今天在南美館2館的戶外空間開展，由國內頗負盛名的模特兒經紀公司凱渥，領軍旗下優秀名模，攜手台南崑山科技大學，進行一場runway show，動態呈現本次展出的服飾作品，現場還有全國第一所西拉雅小學—新化口埤實驗小學的合唱團演出。

南美館表示，400年前，荷蘭人來到美麗的寶島，帶來歐洲盛行的十字繡，這項技法被融入進原民傳統服飾，繡出百步蛇、陶壺與太陽神。100多年前，日本人來到台灣，華麗的和服新娘頭，轉化為泰雅族女子婚裝的多彩頭飾。當原民國寶工藝家與現代時裝設計師，在南美館純白極簡的當代建築裡相遇，又是一次全新的「遇見」。

展出由財團法人台南市文化基金會主辦，邀請5位受文化部認證的原住民族「人間國寶」工藝家，分別是賽德克族藝師張鳳英、噶瑪蘭族藝師嚴玉英、排灣族藝師許春美、排灣族藝師陳利友妹，及泰雅族藝師尤瑪．達陸，分別與5位時尚設計師趙之逸、陳劭彥、簡國彥、周裕穎及蘇家紘跨界合作，聯合設計製作52件作品，將國寶工藝轉換為時尚領域的創作新靈感，探索原民國寶工藝的創新可能，碰撞出具文化代表性的時裝作品，同時傳承台灣多元的文化價值。

展覽主要分為「起點：如布之舌」、「跨界遇見」、「現代時尚轉譯原民國寶工藝」3個主題。第1個主題「起點：如布之舌」展現原民國寶工藝家源自傳統族服上的各種織布、刺繡的技術文化，以及盼能將傳統智慧延續於下一代的精神。

第2個展區「跨界遇見」為一場國寶工藝家與時裝設計師的相遇，創作出嶄新視角，打開傳統與現代的全新篇章。

第3個展區「現代時尚轉譯原民國寶工藝」透過非原民文化背景時裝設計師，以現代時尚語言轉譯原民國寶工藝。