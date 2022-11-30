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響應世界愛滋病日 嘉縣設28處篩檢服務點

中央社／ 嘉義縣30日電

嘉義縣衛生局今天響應2022世界愛滋病日，全縣設28處多元篩檢服務點，提供抽血、試劑篩檢愛滋；民眾也可透過網路購買試劑在家篩檢，及早發現及治療守護自己及伴侶健康。

每年12月1日為世界愛滋病日，嘉縣衛生局今天召開記者會響應，以行動劇演出，在全縣設立28處多元篩檢服務點，提供民眾多元友善篩檢，要逐漸消弭愛滋病。

嘉縣衛生局長趙紋華告訴中央社記者，估計嘉縣約10％愛滋感染者不知自己已感染，因此設置28處多元篩檢服務點（含衛生局所、藥局、諸羅部屋及醫院），提供快速、便利及安全友善篩檢環境；民眾可以到據點由醫療人員採檢，也可使用自動服務機購買篩檢試劑、透過網路訂購超商取貨。

趙紋華說，愛滋新感染人數自2018年起連續4年持續下降，聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）以2030年消除愛滋為目標，訂定防治指標為95％感染者知道自己感染、95％感染者服用藥物、95％服藥者病毒量測不到，要達95-95-95目標。嘉縣目前已達90-97-95目標，97％感染者都有服藥。

根據疾病管制署資料，至2022年10月止，全國愛滋病感染者通報累計達4萬多人，嘉縣通報愛滋感染累計近500人，其中15至34歲感染者佔59％為首要族群，次為35至44歲，感染原因以「不安全性行為」為主，顯示愛滋感染者年輕化及落實安全性行為的重要。

趙紋華因此呼籲民眾，性行為期間應全程使用保險套，有效保護自己與伴侶，降低感染風險。

愛滋病 衛生局 性行為

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