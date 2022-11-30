嘉市玉山路底20公頃花海盛開 橘、黃一片超美

嘉義市玉山路底的「2022嘉義花海生活節」12月10、11日登場，市府表示，今年面積擴大1倍，達20公頃，種植黃色波斯菊、黃色百日草、白色大波斯菊，形成大面積同色的花海；目前已達盛開，即日起可把握機會在日出或黃昏捕捉美景，但盡量勿將車輛駛入玉山路的巷內。

市府指出，以往玉山路花海約9公頃，這次努力說服農民加入，面積增1倍，達20公頃，且單一種花集中種植，視覺效果更強；下半年氣候風調雨順，受惠零星幾場短暫降雨，黃色波斯菊、黃色百日草現已達到盛開，白色大波斯菊預料兩周內盛開。

玉山路往西到路底，左轉進入巷內，目前已可見大片的黃色波斯菊，繼續深入，還有黃色的百日草，今天暫無賞花海的人潮，市府建議，在朝露晨曦和落日餘暉照映下，更顯波瀾壯闊。

2022花海生活節於12月10和11日的下午2點到8點舉辦，將邀美秀集團、麋先生、DSPS、溫蒂漫步等獨立樂團，同時搭配互動裝置藝術，還有工作坊，包括幸草工作室、EYE CANDLE、嘉‧餐桌等，將生活的不同模樣體現在花海中，